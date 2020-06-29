Вопрос выдачи паспортов готовности к зиме обсудили в Петропавловске

Новости МТРК

21:27 29 Июня 2020

Вопрос выдачи паспортов готовности  энергопроизводящим, передающим и снабжающим организациям к работе в осенне-зимний период обсудили в территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по СКО. Выдаются они местными исполнительными органами.

Прием документов проводится с 15 августа по 30 сентября, а для системного оператора — до 25 октября включительно. Сделать это можно через портал электронного правительства. Специалисты рекомендуют присылать все необходимые справки не позже заявленного срока, иначе их вернут заявителю без рассмотрения.

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