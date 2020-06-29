Стартовала четвертая волна выплат из фонда «Birgemiz»

Поддержать социально-уязвимые категории граждан. Для этого по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева был создан Фонд «Birgemiz». В апреле во время первой волны выплат помощь в размере 50 тысяч тенге получили 3 669 североказахстанцев.

Охватить всех нуждающихся тогда, конечно, не смогли. Организовали вторую волну выплат. Охватили 7800 человек. Все они жители городов нашей области, но ведь и сельчанам нужна помощь не меньше.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Им помогли в начале июня во время 3-ей волны. Выплаты получили почти 3200 сельчан. Охватили 7 районов. Оставшиеся шесть поддержат во время 4-го этапа. Он стартует на этой неделе.

Планируют, что помощь получат около 4 200 североказахстанских семей. Для этого выделят порядка 210 млн тенге.

Гульнара Халыкова, заведующая отделом СКОФ партии «Nur Otan»:

— Категории те же самые, что были в 1,2 и 3 волну. Это малообеспеченные семьи, в том числе многодетные, нуждающиеся инвалиды, в основном, 1 группы. Но, кроме того, есть и 2, единственное, что это будут нуждающиеся инвалиды. Также лица, которые осуществляют уход за ребёнком-инвалидом.

А ещё участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные к ним, и труженики тыла. За выплатами идти никуда не нужно. Если вы входите в категории нуждающихся, деньги вам отправят на карту через банки второго уровня. Комиссия взиматься не будет.

Айгерим Мукашева