Спасатели Петропавловска спасли палец 11-летнему мальчику

Взволнованное сообщение спасателям поступило от родителей 11-летнего Артема воскресным вечером. Палец мальчика застрял в металлическом кольце. Все попытки супругов решить проблему самостоятельно в домашних условиях не увенчались успехом. Палец парня сильно опух и покраснел. Оказывать помощь ему нужно было в экстренном порядке.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— По прибытии на место, это частный дом в городе Петропавловске, на улице Пугачева в Рабочем поселке,мы столкнулись с неординарным случаем. У ребенка, метавшего нож в мишень, игрушка такая для взрослых, средний палец правой руки попал в заточение металлического кольца. По прибытии на место вот этот палец был вставлен в металлический прут.

За считанные секунды при помощи болтореза спасатели освободили застрявший палец. Несколькими днями ранее неспокойно пришлось ЧСникам из районных отделов. В пятницу горел двухэтажный дом в городе Булаево района М.Жумабаева.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— К месту вызова незамедлительно выехал дежурный караул, по прибытии приступили к тушению. Пожаром был охвачена мансарда. Через окно был вытащен мужчина 49 года рождения, инвалид 3 группы. Пожар был локализован 15.08 ликвидирован 16.15.

Огнем уничтожены 2 этаж площадью 100 кв метров, мебель и личные вещи. Причина и ущерб устанавливаются. В тот же день на пульт огнеборцев района им. Г. Мусрепова поступило тревожное сообщение от жителей села Чернозубовки.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Произошел пожар в двухквартирном жилом доме с последующим переходом на кровлю квартиры площадь 252 кв метра. В результате пожара уничтожена кровля полностью. Повреждено потолочное покрытие в квартире. На месте пожара обнаружили тело хозяина.

Всего за прошлую неделю в области произошло 44 чрезвычайных происшествия, 27 из них — по причине возгорания.