Спасатели Петропавловска спасли палец 11-летнему мальчику

ДЧС

20:44 29 Июня 2020

Взволнованное сообщение  спасателям поступило от родителей 11-летнего Артема воскресным вечером.  Палец   мальчика застрял в металлическом  кольце. Все попытки  супругов решить проблему самостоятельно  в домашних условиях  не увенчались успехом. Палец парня сильно опух и покраснел. Оказывать помощь ему  нужно было в экстренном порядке.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— По прибытии на место, это частный дом в городе Петропавловске, на улице  Пугачева в Рабочем  поселке,мы столкнулись с неординарным случаем. У  ребенка, метавшего нож в мишень, игрушка такая для взрослых, средний палец правой руки попал в заточение металлического кольца. По прибытии на место вот этот палец был вставлен  в металлический прут.

За считанные секунды при помощи болтореза спасатели освободили застрявший палец. Несколькими днями ранее неспокойно пришлось ЧСникам  из районных отделов. В пятницу горел двухэтажный дом в городе Булаево района М.Жумабаева.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— К месту вызова незамедлительно выехал дежурный караул,   по прибытии  приступили к тушению. Пожаром был охвачена мансарда. Через окно был вытащен мужчина 49 года рождения, инвалид 3 группы. Пожар был локализован 15.08 ликвидирован 16.15.

Огнем уничтожены 2 этаж площадью 100 кв метров, мебель и личные вещи. Причина и ущерб устанавливаются. В тот же день на пульт огнеборцев района им. Г. Мусрепова поступило тревожное  сообщение от жителей села Чернозубовки.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Произошел пожар в двухквартирном жилом доме с последующим переходом на кровлю квартиры площадь 252 кв метра. В результате пожара уничтожена кровля полностью. Повреждено потолочное покрытие в квартире. На месте пожара обнаружили тело хозяина.

Всего за прошлую  неделю  в области произошло  44 чрезвычайных происшествия, 27 из них — по причине возгорания.

 

Читайте также

ЧС-ники с удвоенной силой дежурят на водоемах, следят за порядком
В зоне сноса частных домов на ул. вторая Первомайская, 16 произошел пожар
73-летний мужчина из Есильского района едва не утонул на рыбалке
В СКО участились случаи травмирования и гибели людей на воде
В департаменте по ЧС подвели печальные итоги
Трое североказахстанцев получили медали МВД за спасение людей
«Подозрительный пакет» заметили горожане в офисе ОФК «Казахтелеком»
СКО: Мужчина, спасая своих детей, утонул на р.Есиль
На одном из ХПП Кызылжарского района горели склады
29-летний мужчина утонул в с.Кустовом Кызылжарского района
ДЧС: Пожарная обстановка и обеспечение безопасности на воде настораживает
В Айыртауском районе утонул 26-летний мужчина