Случаев хищения скота в СКО стало меньше на 61%

Несмотря на то что преступлений, связанных с хищением скота, за прошедшие полгода стало меньше на 61% по сравнению с 2019-м, стражи порядка продолжают заниматься профилактикой. По информации пресс-службы департамента полиции, эффективнее всего в этом вопросе работает механизм трехсторонних договоров.

Речь идет о сотрудничестве между владельцами животных, пастухами и местными властями. Такая практика уже показала свои результаты в Аккайынском, Мамлютском, Тимирязевском, районе имени Г.Мусрепова и Шал акына. Кроме того, полицейским часто приходится наказывать рублем нерадивых владельцев скота. Нередко они нарушают правила выпаса животных или их содержания.