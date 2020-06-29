Случаев хищения скота в СКО стало меньше на 61%

Правоохранительные органы, Сельское хозяйство

20:31 29 Июня 2020

Несмотря на то что преступлений, связанных с хищением скота, за прошедшие полгода стало меньше на 61% по сравнению с 2019-м, стражи порядка продолжают заниматься профилактикой. По информации пресс-службы департамента полиции, эффективнее всего в этом вопросе работает механизм трехсторонних договоров.

Речь идет о сотрудничестве между владельцами животных, пастухами и местными властями. Такая практика уже показала свои результаты в Аккайынском, Мамлютском, Тимирязевском, районе имени Г.Мусрепова и Шал акына. Кроме того, полицейским часто приходится наказывать рублем нерадивых владельцев скота. Нередко они нарушают правила выпаса животных или их содержания.

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А.Саликов — зам. директора филиала «Аграрная кредитная корпорация» по СКО