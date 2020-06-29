Североказахстанцы не соблюдают меры безопасности

В непростое для страны время, когда инфицированных с каждым днём становится больше, казахстанцам стоит серьёзней отнестись к правилам безопасности. Но многие, видимо, устали от карантина, а, может, почувствовали облегчение, что позабыли о риске заражения.

27 июня. Это пиршество засняли в южной столице. Больше 100 человек отдыхают на свадьбе. Гости танцуют, веселятся, никто из них не соблюдает социальную дистанцию. О масках не идет и речи. Владельца ресторана в итоге привлекли к административной ответственности.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК: «Сейчас не время восхищаться традициями проведения тоев в духе поговорки «Той тойға ұлассын». В технологическую эру мы должны оставить в прошлом праздные разговоры, самовосхваление. Даже в нынешнее время угрожающей миру пандемии некоторые граждане в своих письмах просят меня разрешить проведение тоев. Наступила эпоха самовыживания государств, и труд как образ жизни должен выходить на передний план. Время тоев уходит. Наступает время разума, науки, знаний, труда.

Тем не менее отказаться от традиции и пышных свадеб казахстанцам трудно. Режим ЧП закончился, но ведь карантин никто не отменял. В минувшие выходные уже в Петропавловске в ходе рейда санврачи и полицейские выявили 2 застолья с массовым скоплением людей. Несмотря на все запреты, в ресторане «Конгресс» молодожены провели свадьбу на 90 человек. Ещё один такой той прошел в «Эмирате». Там было 50 гостей.

Айдын Ахмагамбетов, заместитель начальника отдела МПС УП г.Петропавловска:

— С момента прекращения режима ЧП продолжают действовать ограничительные меры. На данный момент выявлено 76 нарушений. Все материалы отправлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг. Ответственность предусмотрена не только для владельцев заведений, но и для физических лиц, которые пригласили большое количество людей.

Это штраф почти 14 тысяч тенге. Всего комиссия проверила 273 объекта предпринимательства региона. А что думают по этому поводу горожане?

Североказахстанцы:

— Я думаю, пока человек на себе не испытает болезнь, то до него не дойдет. Информации много проходит, но результатов нет.

— У нас менталитет такой, что надо обязательно той провести. Можно понять родителей, они всю жизнь ждут, когда их дети поженятся или выйдут замуж.

— По моему мнению, нужно перенести свадьбу на другое время, на другое число.