После трехмесячного перерыва 1 июля возобновляется Премьер-лига РК

В 3 туре местный «Qyzyljar» принимает на домашнем поле соседей из Кокшетау — команду «Окжетпес». Северное «дерби» состоится в 18.00 часов вечера при пустых зрительских трибунах и с соблюдением строгих мер безопасности. Прямая трансляция поединка для болельщиков будет доступна на YOUTUBE — канале PFLK TV. Всего в июле петропавловцы проведут 7 игр. Календарь матчей виден на экране.

Сергей Игнатов пресс-атташе ФК «Qyzyljar»:

— На стадионе имеют право находиться только футболисты и тренеры, судьи, инспектор, скауты по сбору статистической информации. Команда проводит тренировочный процесс. Ребята готовятся серьезно к матчу. Если бы игра проходила при зрителях, то свободных мест на трибунах не было.