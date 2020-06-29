На 29 июня в СК участие в ЕНТ приняли 2074 выпускника

Образование

21:00 29 Июня 2020

У 4-х абитуриентов оказалась повышенная температура. Теперь они пересдают  ЕНТ в другие дни. Выпускник Тайыншинского района прошел его 27 июня, еще трое только готовятся. Экзамен перенесли на 30 июня. Всем ребятам, которые не приняли участие в тестировании из-за повышенной температуры и болезни, должны будут предоставить справки, что они могут участвовать в ЕНТ.

Стоит отметить, что за время главного экзамена у 7 абитуриентов результаты аннулированы. Из них четверо  планируют поступать в высшие учебные заведения с сертификатом января, двое напишут  ЕНТ в августе, 1 поступает в колледж. На сегодня пороговый уровень прошли почти полторы тысячи абитуриентов, более 200 человек не смогли набрать проходной балл.

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