На 29 июня в СК участие в ЕНТ приняли 2074 выпускника

У 4-х абитуриентов оказалась повышенная температура. Теперь они пересдают ЕНТ в другие дни. Выпускник Тайыншинского района прошел его 27 июня, еще трое только готовятся. Экзамен перенесли на 30 июня. Всем ребятам, которые не приняли участие в тестировании из-за повышенной температуры и болезни, должны будут предоставить справки, что они могут участвовать в ЕНТ.

Стоит отметить, что за время главного экзамена у 7 абитуриентов результаты аннулированы. Из них четверо планируют поступать в высшие учебные заведения с сертификатом января, двое напишут ЕНТ в августе, 1 поступает в колледж. На сегодня пороговый уровень прошли почти полторы тысячи абитуриентов, более 200 человек не смогли набрать проходной балл.