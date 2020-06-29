400 остановочных павильонов и более 250 автобусов продезинфицировали в Петропавловске

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

21:10 29 Июня 2020

Из-за усиления карантинных мер в прошлые выходные на улицах города не работал общественный транспорт, были закрыты торговые центры, кафе, рынки. Выходить горожане могли лишь за продуктами в близлежащий магазин или в аптеку за лекарствами.

Город в эти дни заметно опустел. На улицах можно было встретить разве что дезинфекторов. На борьбу с распространением коронавируса вышли 40 человек.  В работе задействовали 8 единиц техники с  необходимым запасом дезраствора.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Работы будут также продолжаться. Просто вот в эти выходные такая вот объемная была дезинфекция разом всего. А так работы по дезинфекции жилых домов скверов, парков  она проводится. Ежедневно продолжается. 

Оказали помощь в санобработке и представители КСК. Они  дезинфицировали свои дома. Надо сказать, обработку в местах массового скопления людей возобновили 15 июня. Сами петропавловцы такие действия считают правильными.

Петропавловцы:

— Все выходные тут машины ездили. Мы видели по Карима Сутюшева. Люди ходили в белых балахонах. Ну мы в основном стараемся сидеть дома.

— Я проживаю в районе голубого рынка. Регулярно вижу,  что проводится дезинфекция города.  Очень рад этому. То что у нас усиленный идет режим такой.

— Дороги, участки, где гуляем с детьми, скверы, парки. Где более-менее население. Там идет дезинфекция. 

Также за эти выходные дезинфекторы обработали  почти 400 остановочных павильонов и 250 автобусов.

 

 

Анастасия Остертак

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