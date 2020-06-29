400 остановочных павильонов и более 250 автобусов продезинфицировали в Петропавловске

Из-за усиления карантинных мер в прошлые выходные на улицах города не работал общественный транспорт, были закрыты торговые центры, кафе, рынки. Выходить горожане могли лишь за продуктами в близлежащий магазин или в аптеку за лекарствами.

Город в эти дни заметно опустел. На улицах можно было встретить разве что дезинфекторов. На борьбу с распространением коронавируса вышли 40 человек. В работе задействовали 8 единиц техники с необходимым запасом дезраствора.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

— Работы будут также продолжаться. Просто вот в эти выходные такая вот объемная была дезинфекция разом всего. А так работы по дезинфекции жилых домов скверов, парков она проводится. Ежедневно продолжается.

Оказали помощь в санобработке и представители КСК. Они дезинфицировали свои дома. Надо сказать, обработку в местах массового скопления людей возобновили 15 июня. Сами петропавловцы такие действия считают правильными.

Петропавловцы:

— Все выходные тут машины ездили. Мы видели по Карима Сутюшева. Люди ходили в белых балахонах. Ну мы в основном стараемся сидеть дома.

— Я проживаю в районе голубого рынка. Регулярно вижу, что проводится дезинфекция города. Очень рад этому. То что у нас усиленный идет режим такой.

— Дороги, участки, где гуляем с детьми, скверы, парки. Где более-менее население. Там идет дезинфекция.

Также за эти выходные дезинфекторы обработали почти 400 остановочных павильонов и 250 автобусов.

Анастасия Остертак