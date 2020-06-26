Трое североказахстанцев получили медали МВД за спасение людей

Амангельды Султанов — пташка ранняя. Каждое утро подъём в пять утра. Такой режим, а ещё его смелость и отвага спасли жизнь четверых человек. В соседнем доме был пожар, из-под крыши второго этажа валил густой дым. Первым пришел на помощь, был 68-летний мужчина.

Амангельды Султанов, житель г.Петропавловска:

— Жене крикнул, чтобы пожарных вызывала, а сам побежал туда, к окну. А там не достать высота 2,5 метра. Я начал камни кидать. А потом смотрю, дверь открыта.

Мужчина бросился в горящий дом, внутри которого были женщина с тремя детьми. Из-за шока хозяйка оцепенела, не могла пошевелиться. В чувство её привел Амангельды Султанов. Он же вывел девочек 5 и 6 лет, помог выбраться их маме и 14-летней сестре. Приютил у себя дома, обогрел. В общем, «хеппи енд».

Но страшно представить, как могла закончиться история, если бы не этот храбрый мужчина. Настоящий герой. Так можно описать и этих двух парней. 20-летний Никита Казаков и 19-летний Дмитрий Есиков. В марте они проходили по берегу реки Есиль в Кызылжарском районе. Услышали крик о помощи. Рыбак провалился под лёд и начал тонуть.

Дмитрий Есиков, житель с.Рассвета , Кызылжарский район:

— Побежали к нему. Он висел уже на льдине. Начали тянуть его.

Никита Казаков, житель с.Рассвета, Кызылжарский район:

— Не доходя до него метров 5, легли на лёд. Подползли. Взяли его вдвоём за плечи. Вытащили.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— А сами не боялись? Могли же провалиться?

Дмитрий:

— В тот момент вообще не думали ни о чём.

Никита:

— Была только одна мысль — спасти жизнь, вытащить человека.

Рыбак был без спасательного жилета в 50 метрах от берега. Спасатели говорят, в такой ситуации выбраться самостоятельно невозможно. Так что парни без преувеличения, спасли мужчине жизнь. Герои среди нас. Скромные, стесняющиеся говорить на камеру, но с храбрым сердцем и отзывчивой душой. Такие мимо не пройдут, они в беде не бросят.

Айгерим Мукашева