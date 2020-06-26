На борьбу с КВИ бросили все силы. На передовой врачи, полицейские, журналисты

Для коллектива нашего телеканала новый вирус, который «вспыхнул» весной по всему Казахстану, стал испытанием. На некоторое время журналистам впервые пришлось перейти на дистанционную работу. Часть сотрудников писали тексты не выходя из дома, интервью со спикером — по телефону, коронавирус — главный инфоповод. Но, даже в это непростое время качество новостей не пострадало.

Анна Потеряева, шеф-редактор МТРК:

— Конечно, трудности были, но несмотря на это выпуски выходили без срывов, выпуски выходили в полном объеме и дневной, и вечерний. Кроме того, за этот период мы активизировались в социальных сетях, за это время количество подписчиков у нас увеличилось почти вдвое, и по возможности мы стараемся поддерживать с ними обратную связь.

На время наши журналисты стали собкорами в районах. Сами искали спикеров, записывали интервью на телефоны и отправляли их электронной почтой. А те, кто находился в офисе, начитывали тексты и помогали монтажёрам собирать материал.

Айгерим Муканова, корреспондент МТРК:

— Сложностей в принципе не возникало, но было непривычно работать дома, это уже другая обстановка, концентрироваться уже не так легко, как на работе. Единственный минус — это то, что не было возможности управлять процессом создания сюжета, я не могла сама записать звук, помочь смонтировать сюжет.

Только вот поработать на «удалёнке» и хоть немного выдохнуть смогли не все.

Айгерим Мукашева, корреспондент МТРК:

— Я дистанционно поработала полдня, к обеду меня уже вызвали в офис, потому что работы было очень много, мы готовили материал, но к вечеру он уже терял свою актуальность и приходилось писать заново. Часто, бывало, такое, что сюжет был готов вот за пару минут до начала эфира, и в это время ты одной рукой пишешь текст, другой красишь глаза и губы, чтобы побежать в студию и начать вести новости.

С утра журналисты в провизорном стационаре, после обеда делают материал о работе блокпостов, а вечером — домой к семье. И каждый раз с мыслью «хоть бы не подхватить этот вирус и не заразить близких». А кто-то и вовсе этих близких не видел.

Дарья Пышмынцева, корреспондент МТРК:

— Мне кажется для любого человека в работе очень важно чувствовать себя наполненным, чувствовать энергию, чувствовать себя эмоционально хорошо. Я всегда наполнялась этой энергией, когда ездила домой, мой родной город — Кокшетау. Ездила всегда, когда была такая возможность, раз в несколько недель, и так получилось, что я съездила на Наурыз, в следующий раз я поехала только спустя несколько месяцев в июне, когда только такая возможность подвернулась. Остро чувствовала нехватку дома, нехватку внимания родных, что я не могла видеть маму, как-то с ней взаимодействовать, потому что очень к этому привыкла.

С новыми условиями пришлось смириться, а правила безоговорочно соблюдать. А еще разъяснять их другим.

Дарья Пышмынцева, корреспондент МТРК:

— Мы делали очень большое количество материалов, разъясняли постановления, правила. Сложно было эмоционально то, что ты сделал уже 6 сюжетов про то, как в супермаркете нужно себя вести, что нужно держать дистанцию, что вот вам измерят температуру, обработайте руки. В этот же вечер идешь в супермаркет и видишь, что все, что ты сказал раньше 6 раз, люди не поняли и как будто это все впустую, и как будто ты заново эмоционально выгораешь и не наполняешься.

Но с другой стороны, эмоциональное состояние родных, тех же медиков, нельзя сравнивать с тем, что чувствовали журналисты. Врачам и их близким, конечно же, в сотни раз сложнее. Это наши корреспонденты ощутили, когда побывали в провизорном стационаре и впервые надели противочумные костюмы.

Эльмира Садвокасова, корреспондент МТРК:

— Это было максимально неудобно, мы находились в них всего лишь час, но через 40 минут я уже чувствовала, как эти очки на меня давят, как тяжело дышать в респираторе и у меня начала кружиться голова. Я попросила оператора побыстрее отработать и выйти на улицу, на свежий воздух, и у меня даже остались следы на лице. Я просто не представляю как нашим врачам тяжело. Мы с оператором, наверное, тогда первый раз почувствовали их «боль» 23 апреля.

Обычно оператор и журналист работают в тандеме, но, в период пандемии приходилось связываться через мессенджеры. Так, дистанционно и решали, какого спикера писать, о чем спрашивать.

Алена Хан, корреспондент:

— 28 июня журналисты Казахстана отметят свой профессиональный праздник. В том числе я и мои коллеги. В этом году он пройдет скромно, без торжеств и массового празднования. Когда закончится пандемия, и мы вернемся к прежней жизни, никто не знает. Поэтому главные желания сегодня — поскорее снять маски, перчатки, почаще видеть своих родных, ну а тем, кто заболел, быстрее стать здоровым.

Алёна Хан