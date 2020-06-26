Н.Рахматуллаев воспользовался возможностями проекта «Бастау бизнес»

Более 20-ти метров позитивных эмоций в длину и почти шесть в ширину, и это без учета прилегающей территории. Несмотря на то что север страны давно окутала зелень, такие яркие краски и неповторимый аромат мысленно снова вернули нашу съемочную группу в весну.

Восторг проходит, когда видишь такую картину постоянно, — говорит Нурлыбек Рахматуллаев. Иногда из-за однообразной деятельности, он даже начинает чувствовать себя героем фильма «День сурка». Но работа есть работа, от нее никуда не денешься, — признается парень.

Нурлыбек Рахматуллаев, житель с. Байтерек, Кызылжарский район:

— В семь часов встаем, мама на рынок уходит, я позавтракаю, потом поливаю, после обеда, когда солнце взойдет, товар буду готовить на завтрашний день.

Нурлыбек выращивает, его мама продает. Большую часть полезной продукции, а именно укроп, редис, салат, базилик и лук покупают в петропавловских заведениях общественного питания. Отсюда и стабильный доход, сейчас он в среднем колеблется от 20 до 30 тысяч тенге в день, — рассказал начинающий бизнесмен.

Нурлыбек Рахматуллаев, житель с. Байтерек, Кызылжарский район:

— В 2019-м году обучился по «Бизнес бастау», получил грант, на эти деньги теплицы построил. Я добавил туда еще и, в общем, получилось 800 тысяч.

Столько стоила установка двух теплиц, больше половины этой суммы покрыли государственные деньги. 23-летний житель Байтерека планировал зарабатывать не на земле, а в спорте. Выучился на тренера, занимался боксом, затем конфликтная ситуация привела его на скамью подсудимых. Этим он, конечно, не гордится. Но и не унывает. Нурлыбек принял решение, что 5 лет условного срока проведет с пользой.

Рахимбек Зейнуллин, руководитель отдела Палаты предпринимателей по СКО:

— По проекту «Бастау бизнес» по итогам 2019-го года прошло обучение порядка 2500 человек. Это из категории самозанятые и безработные. Из обученных 25% получили льготные кредиты под 6% через холдинги, а также банки второго уровня. Также 1700 человек участников получили безвозмездные гранты в размере 100 МРП, а также 200 МРП на открытие своего дела.

В 2020-м областная палата предпринимателей из-за коронавируса перевела проект «Бастау бизнес» в онлайн-формат. Для этого разработали несколько интернет-платформ. Регистрацию на них уже прошли 350 североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева