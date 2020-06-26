Конкурс чтецов, посвященный 175-летию А.Кунанбаева прошел в СКО

Новости МТРК

21:17 26 Июня 2020

Участниками онлайн — конкурса стали госслужащие. Они отправляли свои видео, где читали отрывки из произведений великого мыслителя Абая. С 15 по 18 июня эти ролики можно было увидеть в Facebook на страничке департамента Агентства по делам государственной службы.

Кайрат Садиков, пресс-секретарь департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Приняли участие более 40 человек. Из них более 20 человек стали призерами этого конкурса. Мы вручили грамоты особо отличившимся. И можно отметить, что наши сотрудники, государственные служащие знают произведения Абая и они умеют читать их и на государственном языке, и на русском языке.

Выразительно, эмоционально и без ошибок. Жюри оценивало по разным критериям. Ведущий специалист городского управления полиции Жанар Махатова отлично справилась со всеми заданиями и получила Гран-при.

Жанар Махатова, ведущий специалист городского управления полиции:

— В онлайн-конкурсе я исполнила песню «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» и «Қара сөз». Когда вы читаете произведения Абая, вы чувствуете всю глубину его мыслей. Вы откроете для себя особый мир и найдете самого себя.

Привлечь интерес к творчеству великого мыслителя Абая Кунанбаева. Такую цель преследовали организаторы конкурса. Гран-при получили 3 североказахстанца. Остальные заняли 1, 2 и 3 места.

 

 

Анастасия Остертак

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