Жасылелевцы призывают петропавловцев проявить гражданскую активность

Волонтеры

20:40 25 Июня 2020

Студентка  Тамара Сергеева  в молодежный отряд вступила впервые. Вместе  с другими ребятами очищает от мусора улицы родного города, выходит на уборку  территории  прибрежной зоны водоемов.

Тамара Сергеева, боец отряда «Жасыл ел»:

— Я узнала об организации «Жасыл ел» с колледжа. Мой куратор предложила нам работу. Сказали, что оплачивают. И работа несложная. И я решила попробовать, тем более летом делать особенно нечего. И решила подзаработать немного, на карманные расходы.

На вопрос «Что  нужно делать  жителям города для сохранения природы?» Тамара  не задумываясь отвечает….

Тамара Сергеева- боец отряда «Жасыл ел»:

— Самое простое выбрасывать мусор в контейнеры. К примеру, обычная пластиковая бутылка очень долго разлагается. Потом появляется не очень приятный запах. Лучше не загрязнять наш город. Мы здесь живем. Многим неприятно.  Мы же не мусорим у себя дома. Наш город- это наш дом, тот же самый.

Горожане работу молодых и активных  ценят.  Мария  Матвеевна  живет в Петропавловске  17 лет. Когда видит ребят, помогает чем может. Раздаёт перчатки, например. Загрязнение  природы губительно для экологии, но многие этого не понимают, — говорит она.

Мария Матвеевна:

— Ну ведь это же надо начинать с этих  людей, которые гадят, мусор весь раскидывают. Они не понимают того, что ребята делают.

Формирование гражданской ответственности, воспитание патриотизма —  основные направления молодежного отряда  «Жасыл ел».  С каждым годом желающих  вступить в ряды  бойцов становится больше. Сегодня их почти  200 человек.  Специальных критериев отбора  нет.  Принимают ребят в возрасте от  16 до 29 лет.  Ну, и, главное, чтобы у них было желание  сохранять  и оберегать природу родного края.

Азат Мухамеджанов- руководитель городского молодежного ресурсного центра:

— Всего в отряде «Жасыл ел» по городу Петропавловску  работает 19 человек. Это в основном студенты 1-2 курсов, либо ученики старших классов. В принципе они зарабатывают довольно неплохую сумму-35 тысяч тенге. Они работают по полдня. Эта сумма достаточна для приобретения самостоятельности.

Для участия в «зеленом» движении необходимо подать заявку в молодежный ресурсный  центр. Для инициативных и неравнодушных ребят его двери всегда открыты.

 

 

Жанель Бисенбаева

 

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