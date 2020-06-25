Жасылелевцы призывают петропавловцев проявить гражданскую активность

Студентка Тамара Сергеева в молодежный отряд вступила впервые. Вместе с другими ребятами очищает от мусора улицы родного города, выходит на уборку территории прибрежной зоны водоемов.

Тамара Сергеева, боец отряда «Жасыл ел»:

— Я узнала об организации «Жасыл ел» с колледжа. Мой куратор предложила нам работу. Сказали, что оплачивают. И работа несложная. И я решила попробовать, тем более летом делать особенно нечего. И решила подзаработать немного, на карманные расходы.

На вопрос «Что нужно делать жителям города для сохранения природы?» Тамара не задумываясь отвечает….

Тамара Сергеева- боец отряда «Жасыл ел»:

— Самое простое выбрасывать мусор в контейнеры. К примеру, обычная пластиковая бутылка очень долго разлагается. Потом появляется не очень приятный запах. Лучше не загрязнять наш город. Мы здесь живем. Многим неприятно. Мы же не мусорим у себя дома. Наш город- это наш дом, тот же самый.

Горожане работу молодых и активных ценят. Мария Матвеевна живет в Петропавловске 17 лет. Когда видит ребят, помогает чем может. Раздаёт перчатки, например. Загрязнение природы губительно для экологии, но многие этого не понимают, — говорит она.

Мария Матвеевна:

— Ну ведь это же надо начинать с этих людей, которые гадят, мусор весь раскидывают. Они не понимают того, что ребята делают.

Формирование гражданской ответственности, воспитание патриотизма — основные направления молодежного отряда «Жасыл ел». С каждым годом желающих вступить в ряды бойцов становится больше. Сегодня их почти 200 человек. Специальных критериев отбора нет. Принимают ребят в возрасте от 16 до 29 лет. Ну, и, главное, чтобы у них было желание сохранять и оберегать природу родного края.

Азат Мухамеджанов- руководитель городского молодежного ресурсного центра:

— Всего в отряде «Жасыл ел» по городу Петропавловску работает 19 человек. Это в основном студенты 1-2 курсов, либо ученики старших классов. В принципе они зарабатывают довольно неплохую сумму-35 тысяч тенге. Они работают по полдня. Эта сумма достаточна для приобретения самостоятельности.

Для участия в «зеленом» движении необходимо подать заявку в молодежный ресурсный центр. Для инициативных и неравнодушных ребят его двери всегда открыты.

Жанель Бисенбаева