Водителя 9 маршрутки Сергея Девяткова назвали ответственным

Общество

21:52 25 Июня 2020

asel.2576: «Водитель — молодец, грамотно всё объяснил без агрессии. Надеюсь, все услышат и будут соблюдать масочный режим.

aika.1967: «Люди, давайте все возьмем пример у этого парня: дисциплинированный, ответственный, уважительный»

angelina41096 :»Все правильно сделал, есть определенные требования, которые нужно соблюдать. Не хочешь соблюдать — ходи  пешком».

Последнего комментария  придерживает и сам герой ролика  Сергей Девятков .

Сергей Девятков, водитель:

— Вчерашний случай неединичный. Не скажу, что каждый день, но приходится с этим сталкиваться. В каком-то роде у меня уже, наверное, иммунитет выработался на такого рода  случаи. Во вчерашнем случае  парень не хотел надевать маску, я просто остановил автобус, он понял, что я дальше не поеду. Это не мое требование — это общее положение.

Вот такие безответственные, легкомысленные  граждане подвергают опасности не только себя, но и здоровье окружающих, — считает Сергей. Признается, за рабочий день с такими личностями ему  приходится  сталкиваться нечасто. Принципиален  мужчина не только к пассажирам, но и к себе.

Сергей Девятков, водитель:

— Мы тоже не расслабляемся, с каждым кругом обрабатываем автобусы дизраствором поручни, чехлы, двери, окна. Следим, чтобы всегда был в наличии антисептик, надеваем перчатки, маски.

Все эти меры, пусть и строгие, направлены на всеобщее благо на  борьбу с инфекцией, — говорит  водитель. Поэтому и соблюдать их должен каждый.

 

 

Анжелика Сычева

Читайте также

Библиотека им.С.Муканова пополнилась новыми экземплярами книг
Активисты областной АНК дарят детям праздник
Благотворительную акцию организовали активисты областного профсоюзного центра
В Петропавловске прошел обучающий семинар, посвященный религии
Виниловые пластинки в областной библиотеке хранят с 70-х годов прошлого века
Антикоррупционщики впервые провели дистанционный прием граждан
В РК реализуют новую программу поддержки молодежи «Медаль Елбасы»
Родители 6-х детей рассказали, каких жизненных ценностей придерживаются
Пятая часть детей сирот в СКО проживает в детских домах
Жасылелевцы призвали к ответственности дачников и отдыхающих
Государственные услуги в режиме он-лайн востребованы в СКО
Нарушения санрежима выявлены в ТРЦ и рынках Петропавловска