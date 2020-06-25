Водителя 9 маршрутки Сергея Девяткова назвали ответственным

asel.2576: «Водитель — молодец, грамотно всё объяснил без агрессии. Надеюсь, все услышат и будут соблюдать масочный режим. aika.1967: «Люди, давайте все возьмем пример у этого парня: дисциплинированный, ответственный, уважительный» angelina41096 :»Все правильно сделал, есть определенные требования, которые нужно соблюдать. Не хочешь соблюдать — ходи пешком».

Последнего комментария придерживает и сам герой ролика Сергей Девятков .

Сергей Девятков, водитель:

— Вчерашний случай неединичный. Не скажу, что каждый день, но приходится с этим сталкиваться. В каком-то роде у меня уже, наверное, иммунитет выработался на такого рода случаи. Во вчерашнем случае парень не хотел надевать маску, я просто остановил автобус, он понял, что я дальше не поеду. Это не мое требование — это общее положение.

Вот такие безответственные, легкомысленные граждане подвергают опасности не только себя, но и здоровье окружающих, — считает Сергей. Признается, за рабочий день с такими личностями ему приходится сталкиваться нечасто. Принципиален мужчина не только к пассажирам, но и к себе.

Сергей Девятков, водитель:

— Мы тоже не расслабляемся, с каждым кругом обрабатываем автобусы дизраствором поручни, чехлы, двери, окна. Следим, чтобы всегда был в наличии антисептик, надеваем перчатки, маски.

Все эти меры, пусть и строгие, направлены на всеобщее благо на борьбу с инфекцией, — говорит водитель. Поэтому и соблюдать их должен каждый.

Анжелика Сычева