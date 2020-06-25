Водители скутеров и мотоциклов нарушают ПДД в Петропавловске

Правоохранительные органы

21:27 25 Июня 2020

Увлечение  подростков ездой на скутере становится настоящей проблемой для полицейских. Многие  не знают даже правил дорожного движения, садятся за руль раньше 14 лет, как этот молодой человек.  Его   стражи порядка остановили на улице Партизанской.

Прежде всего знать это следовало его родителям, которых теперь ждёт административная ответственность. Потому  полицейские напоминают, прежде чем покупать ребёнку «железного коня», следует самим внимательно изучить правила движения.

Бауыржан Жаров, старший инспектор службы батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска:

— Как показывает практика, данными транспортными средствами управляют молодые люди. Следует отметить, что к управлению данными транспортными средствами допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста. Нарушение ими правил дорожного движения, а также управление транспортными средствами в технически неисправном состоянии влекут угрозу совершения дорожно-транспортных происшествий.

За 7 дней акции на дорогах области  полицейские выявили  278 нарушений. Свыше девяноста человек ездили без документов. Девять водителей превысили скорость, семеро — не пропустили пешеходов. Ещё одна  проблема, которую создают  мотоциклисты — нарушение тишины. За время проведения акции  таких случаев было более  20.

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