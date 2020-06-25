В СКО ужесточат ограничительные меры в полночь с 27 по 29 июня

В начале каждого такого материала хочется написать, что обстановка в регионе стала лучше, число заболевших пошло на спад, люди активно выздоравливают и мы в шаге от того, чтобы вернуться к жизни до коронавируса. Мечтают рассказать об этом населению и санитарные врачи, а также местные власти…

Еще во вторник, 23 июня, количество заболевших плавно приближалось к 700. По информации на 25-е число эту цифру мы уже обогнали. COVID-19, как поезд, у которого сломались тормоза, мчится с огромной скоростью, при этом постоянно подхватывая новых пассажиров.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Учитывая ухудшение ситуации на карантин с установкой блокпостов определили 5 районов СКО. Это Айыртауский, Акжарский, Г.Мусрепова, Тайыншинский, Уалихановский, где приняли постановление. И два населенных пункта: Жана Жол и Таманское.

Куда сложней обстановка в Петропавловске. Именно на областной центр приходится основное число заболевших. По словам заместителя акима города Аскара Хабибулина, здесь культурная, а если быть, точнее, развлекательная жизнь бьет ключом. Североказахстанцы, благо такая возможность все еще есть, продолжают проводить шумные тои, смело приглашая на них гостей из других регионов.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:

— Только в выходные дни 21-22 июня было проверено порядка 100 организаций, по итогам данных проверок было собрано 16 материалов. В 4-х ресторанах города продолжаются мероприятия, на оставшихся 12-ти грубо нарушались санитарные нормы.

Вчера весело танцевали, сегодня дружно болеем. Вот вам и прирост. Затянувшийся порочный круг прервется в эти выходные, пойти североказахстанцам будет, в общем-то, некуда. Разве что в аптеку или ближайший продуктовый, супермаркеты и гипермаркеты, кстати, тоже закроются.

А на работу, как и на дачи, они под запрет не попали, людям придется добираться «своим ходом», общественный транспорт на два дня останется в своих боксах. По возможности жителям лучше всего находиться дома.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Мною подписано постановление №21 от 24-го июня 2020 года введено временное усиление ограничительных мер, на территории области в выходные дни на 27 и 28 июня.

Ограничительные меры вступят в силу с 00 часов 27 июня и будут действовать до этого же времени 29-го числа.