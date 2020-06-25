В области подвели промежуточные итоги ЕНТ

Надейся только на себя. Это своего рода девиз ЕНТ 2020 года. За честностью абитуриентов следят усиленно. Заметят телефон, наушники, шпаргалку — результаты аннулируют. А, значит, на год можно забыть о гранте на обучение в вузе.

Такой урок получат и те, кто списывал в аудитории, и те, кого поймали на входе, когда металлоискателем проверяли. За 4 дня тестирования пятеро североказахстанцев попались с телефонами.

Им пришлось покинуть аудиторию, результаты аннулировали. По двое в районе имени Габита Мусрепова и Тимирязевском. Ещё один в специализированной школе-интернате имени Абу Досмухамбетова.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Кроме того, после тестирования все видеозаписи будут просматриваться. В случае обнаружения факта использования запрещенных предметов (уже после тестирования), результаты тестирования и конкурса также будут аннулированы.

В общем, на чистую воду выведут даже тех, кому вроде бы удалось схитрить. Но есть в этом ЕНТ и приятные для выпускников новшества. Из-за коронавируса вопросы 4-й четверти из базы убрали. В этом году ЕНТ сдают 2910 человек. За 4 дня в тестировании приняли участие 834 выпускника.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— На сегодняшний день самый высокий средний балл 128 баллов у Василюк Даяны, выпускницы Мичуринской средней школы Тимирязевского района. Более 100 баллов набрали 29 выпускников.

В области 8 пунктов проведения ЕНТ. Ребята находились в двух метрах друг от друга. Спустя два часа меняли маски. Все они прошли 5-ступенчатый уровень дезинфекции. На входе им измерили температуру. Она была высокой у двух абитуриентов из Тимирязевского района. К ЕНТ их не допустили.