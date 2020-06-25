Сотрудники скорой призывают североказахстанцев не паниковать

В июне 2020г. в областной центр скорой медицинской помощи ежедневно поступает до тысячи звонков. Для сравнения в прошлом году в первый летний месяц их было на 1,5 тысячи меньше. Диспетчеры признаются, голова в буквальном смысле этого слова идет кругом. Особенно когда номер скорой путают с полицией.

Асхат Утебаев, главный врач областного центра скорой медицинской помощи:

— Где-то 100-150 вызовов старший врач консультирует, остальные где-то 600 вызовов, наши вызов принимают по области и бригаду отправляют. В городе в данный момент 16 бригад работает скорой помощи 1-3 категорию обслуживает, 4 категорию уже поликлиники города там 9 бригад неотложной помощи.

Комбинезон, бахилы, очки, респиратор, несколько пар перчаток. Еще весной, когда коронавирус только начинал распространяться, работники скорой помощи использовали защитные костюмы, только если пациент жаловался на температуру и другие симптомы инфекции. Теперь из-за нестабильной эпидобстановки на вызов в экипировке едет вся бригада.

Асхат Утебаев, главный врач областного центра скорой медицинской помощи:

— Есть где-то 5-7% задержки. Это связано с тем, что мы вызов принимаем и доставляем, после инфекционного отделения, например, целый час уходит для обработки машины, бригады. Подтвержденные 4 случая есть. Это два водителя, два фельдшера. Сейчас один фельдшер выздоровел, анализы отрицательные, второй получает лечение, еще один водитель выписался.

Риск заразиться есть всегда. Это хорошо понимает Ердос Алтаев. Его трудовой путь начался всего год назад. 2020-й он, как и другие его коллеги, запомнит надолго.

Ердос Алтаев, фельдшер областного центра скорой медицинской помощи:

— Конечно, переживаем, например, мы приехали, там, может быть, травма, а человек приехал из России. У него мазок брали, но ты не знаешь, положителен он или нет, мы едем домой, контактируем с родными. Меня ждет дома мама и папа, но они знают, какую профессию я выбрал, и риски знают какие.

Сегодня в областном центре скорой медицинской помощи работают 16 врачей, 179 фельдшеров и 128 водителей.