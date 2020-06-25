25 июня исполняется 127 лет со Дня рождения Магжана Жумабаева

Разное

20:54 25 Июня 2020

25  июня для Гульмиры Бекеновой  и  всей ее семьи особенная дата. Ровно 127 лет назад в этот день родился ее прадед, великий  казахский писатель, поэт, публицист, один из основателей новой казахской литературы, наш земляк — Магжан Жумабаев. Гордость  и достояние не только для  четы Бекеновых, но и всего  Казахстана.

Гульмира Бекенова, правнучка Магжана Жумабаева:

— Я очень горжусь тем,что являюсь потомком великого Магжана. Об именитом  предке  я  узнала  в  возрасте 13 лет. Мне хотелось больше узнать о нем.  Так как Магжан Жумабаев был в числе репрессированных,  искать хоть  какую-то  информацию о нем  было тяжело. 

В основном образ именитого предка  у Гульмиры Бекеновой  складывался из воспоминаний  ее родственников. Повзрослев,  женщина начала изучать архивные документы,  узнавать о его деятельности и творческом пути.

Гульмира Бекенова, правнучка Магжана Жумабаева:

— Я много  изучала различные источники, пересматривала документы. Разговаривала с историками. Мне было очень интересно. Собирала сведения о прадеде буквально по крупицам. На поиски у меня  ушел не один год. Несколько лет  я преподаю Магжановедение в педагогическом колледже. Все накопленные знания мне очень хочется передать подрастающему поколению.

Имя великого поэта степи помнят и чтят. Северный Казахстан-малая родина Магжана Жумабаева. Поэтому из года  в год на родной земле по случаю празднования его дня рождения проходят различные мероприятия: концерты, научные конференции, чтения. С особым размахом этот день отмечают в Сарытомаре, в селе, где родился поэт.

Кундыз Малгаждарова, преподаватель Высшего колледжа им.М.Жумабаева:

— Ежегодно 25 июня  в нашем колледже проходят торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате. В этом году из-за карантина все концерты отменили. Но, в  знак памяти мы с коллегами решили  возложить цветы к памятнику перед зданием нашего колледжа. При этом соблюдаем все санитарные нормы.

В этот день в колледже  в онлайн-формате через платформу «Zoom» провели Магжановаские чтения. А накануне активисты волонтёрского движения презентовали видеоролик, в котором наизусть прочитали  поэмы великого поэта.

 

 

Анжелика Сычева

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