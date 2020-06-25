25 июня исполняется 127 лет со Дня рождения Магжана Жумабаева

25 июня для Гульмиры Бекеновой и всей ее семьи особенная дата. Ровно 127 лет назад в этот день родился ее прадед, великий казахский писатель, поэт, публицист, один из основателей новой казахской литературы, наш земляк — Магжан Жумабаев. Гордость и достояние не только для четы Бекеновых, но и всего Казахстана.

Гульмира Бекенова, правнучка Магжана Жумабаева:

— Я очень горжусь тем,что являюсь потомком великого Магжана. Об именитом предке я узнала в возрасте 13 лет. Мне хотелось больше узнать о нем. Так как Магжан Жумабаев был в числе репрессированных, искать хоть какую-то информацию о нем было тяжело.

В основном образ именитого предка у Гульмиры Бекеновой складывался из воспоминаний ее родственников. Повзрослев, женщина начала изучать архивные документы, узнавать о его деятельности и творческом пути.

Гульмира Бекенова, правнучка Магжана Жумабаева:

— Я много изучала различные источники, пересматривала документы. Разговаривала с историками. Мне было очень интересно. Собирала сведения о прадеде буквально по крупицам. На поиски у меня ушел не один год. Несколько лет я преподаю Магжановедение в педагогическом колледже. Все накопленные знания мне очень хочется передать подрастающему поколению.

Имя великого поэта степи помнят и чтят. Северный Казахстан-малая родина Магжана Жумабаева. Поэтому из года в год на родной земле по случаю празднования его дня рождения проходят различные мероприятия: концерты, научные конференции, чтения. С особым размахом этот день отмечают в Сарытомаре, в селе, где родился поэт.

Кундыз Малгаждарова, преподаватель Высшего колледжа им.М.Жумабаева:

— Ежегодно 25 июня в нашем колледже проходят торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате. В этом году из-за карантина все концерты отменили. Но, в знак памяти мы с коллегами решили возложить цветы к памятнику перед зданием нашего колледжа. При этом соблюдаем все санитарные нормы.

В этот день в колледже в онлайн-формате через платформу «Zoom» провели Магжановаские чтения. А накануне активисты волонтёрского движения презентовали видеоролик, в котором наизусть прочитали поэмы великого поэта.

Анжелика Сычева