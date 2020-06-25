11 многоквартирных домов появятся в 2020 году в Петропавловске

Строительство одного из самых высоких домов города, второй стоит по соседству, начали год назад. Многоэтажка готова уже на 60%. Подрядчик-ТОО «Основание». Стоимость дома оценивается почти в 1 миллиард 300 миллионов тенге.

Александр Милюшин, прораб ТОО «Основание»

— В работах задействованы 55-60 человек. Минимальная зарплата рабочего-100 тысяч тенге. Все материалы поставляются вовремя. 108-квартирный дом. На каждом этаже по 2 однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир.

Ключи от новеньких квартир получат очередники — вкладчики «Жилстройсбербанка». Новоселье они встретят уже этой зимой. По словам подрядчика, работы идут с опережением графика.

Александр Милюшин, прораб ТОО «Основание»:

— Работы по возведению монолитного каркаса на стадии завершения, кирпичная кладка готова на 50%. Параллельно делаем монтаж электропроводки, вентиляции, канализации и водоснабжения. Скоро приступим к внутренним отделочным работам. Срок сдачи объекта — март 2021 года, но постараемся сдать в конце 2020 года.

Скоро областной центр изменится до неузнаваемости. В ближайшие годы по программе «Нурлы жер» возведут 32 новостройки. Это почти 3 тысячи квартир. Новых, просторных, комфортных. Для этого в Петропавловске снесли 283 ветхих дома. В обмен их владельцы получат денежные компенсации, либо новые квадратные метры.

Владислав Лукин, заместитель акима г.Петропавловска:

— На реализацию программы «Нурлы жер» было выделено 17,2 миллиарда тенге. 15 жилых домов запланированы и строятся кредитного жилья для очередников, которые являются вкладчиками «Жилстройсбербанка». В этом году планируем ввести в эксплуатацию 4 арендных дома без права выкупа для очередников, это 442 квартиры, и 7 кредитных домов.

Объем работ большой, проекты грандиозные, — говорит Владислав Лукин. Остается только ждать, когда областной центр обретет совершенно иной интересный облик.

Абай Альжанов