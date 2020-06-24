Виниловые пластинки в областной библиотеке хранят с 70-х годов прошлого века

Эта мелодия, наверное, знакома каждому. Вальс Дога. Его называют одним из четырех музыкально-инструментальных шедевров 20 века. На виниловых пластинках эти ноты звучат особенно красиво. И таких в областной библиотеке хранится больше 2000.

Наталья Чуряк, сотрудник отдела литературы по искусству областной универсальной научной библиотеки им. С.Муканова:

— И вот к 73 году со дня основания нашего отдела у нас было чуть больше 60 пластиночек, а потом стали получать популярные пластинки, где-то по запросам читателей и спасибо нашим читателям, которые в дар приносили больше количество этих пластиночек.

В уникальной коллекции классическая музыка, рок, эстрадный вокал и даже произведения для самых маленьких.

Алёна Хан, корреспондент:

— Также в библиотеке хранятся около 50 пластинок со стихами, которые читают сами поэты фронтовики и песнями военных лет.

А вообще первые грампластинки начали появляться в конце 18 — начале 19 веков. Их делали из целлулоида, а затем на бумаге со слоем воска. Прослушать их можно было только один раз. Такие диски называли живыми или звуковыми письмами.

Наталья Чуряк, сотрудник отдела литературы по искусству областной библитеки:

— А вот такие тоненькие пластиковые пластиночки шли с журналами, тоже нормально воспроизводились, только проблема была в их сохранности, при хорошем обращении они могли долго служить, если стояли без обложек, то они могли, конечно же, испортиться и воспроизвести их было сложно.

Фирма «Мелодия», которая занималась выпуском виниловых дисков, в первый год работы, в 1964 году, выпустила более 400 тысяч экземпляров. А в 70-е — тираж составлял уже 180 млн пластинок. Они без преувеличения стали символом 20 века, на которых выросло не одно поколение.

Алена Хан