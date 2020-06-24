В СКО стартовало Единое национальное тестирование

На часах половина 9-го утра. До начала тестирования остается полчаса. Перед тем как попасть в свою аудиторию, где будет проходить главный экзамен, ребята терпеливо ожидают своей очереди в черте барьерной ленты, на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. После они проходят 5 этапов санобработки: дезинфицирующий тоннель и коврик, санитайзеры, измерение температуры и выдача 2-х сменных масок.

Ирина Голодова, ответственный секретарь приемной комиссии СКГУ им.М.Козыбаева:

— Две маски, потому что через два часа после сдачи они должны сменить маски в аудитории. Дополнительно наши тестируемые расписываются,что они ознакомлены с теми требованиями, которые выдвигаются по соблюдению правил. Особое внимание уделяется использованию и проносу предметов, которые запрещены к использованию в период ЕНТ.

Это телефоны и любые другие электронные приспособления, шпаргалки и дополнительная литература. В случае несоблюдения этих правил тестируемый удаляется из аудитории, а его баллы аннулируются. Эти требования Инкар Изтелеу знает наизусть. Рисковать не стала, на экзамен с собой ничего не берет. Надеется только на свои знания.

Инкар Изтелеу, абитуриентка:

— Я планирую поступать в наш университет, на специальность «Туризм «. Давно мечтала освоить именно эту профессию. Поэтому и готовиться начала заранее. Накопленные знания придают мне большую уверенность. Меня очень поддерживают родные и близкие. Это придает мне еще больше сил. Дома за меня «держит кулачки» моя мама.

«Держит кулачки» за своего ребенка и переживает ни чуть не меньше за будущую студентку и Жанель Оспанова. Сегодня экзамен сдает ее дочь. Для их семьи этот день особенно волнительный. Выпускница идет на золотую медаль, поэтому ей придется постараться, чтобы подтвердить статус отличницы учебы.

Жанель Оспанова:

— К ЕНТ дети готовились самостоятельно , они готовились на сайте. Были бесплатное тестирование онлайн. Подготовка шла. У ребенка есть волнение, первый день ЕНТ все-таки, но я надеюсь, что она оправдает свои силы, что 11 лет проучилась в школе. Думаю, что она должна показать наивысший результат.

Сегодня ЕНТ сдавал первый поток абитуриентов. Это около 180 человек. Результаты тестирования ребята узнают уже сегодня, во второй половине дня. Оспорить их и подать на апелляцию они смогут на следующий день. Заявки буду приниматься с 9 утра до 13.00 дня.

Дарья Пышмынцева