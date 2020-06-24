В рамках программы «Рухани жангыру» в РК стартовал конкурс «Лучший сельский аким»

Конкурс «Лучший сельский аким» проводится впервые. Принимают участие в нем руководители со стажем не менее одного года и те, у кого отсутствуют административные и дисциплинарные взыскания. При всем этом необходимо иметь полный пакет нужных документов.

Жюри строго подошло к выбору конкурсантов. Из 30 заявок для участия допустили 23. Аким Рощинского сельского округа Кызылжарского района Асан Ильяс — один из тех, кто прошел отборочный этап.

Асан Ильяс, аким Рощинского сельского округа Кызылжарского района:

— Я принимаю участие в этом конкурсе, чтобы повысить имидж государственной службы и показать, насколько важна роль акима. Чем мы занимаемся и как помогаем населению.

Конкурс проходит дистанционно. 20 июня началось голосование за участников. Продлится оно 10 дней. Отдать свой голос может каждый желающий через сайт аппарата акима области. Нужно только пройти по ссылке или QR-коду, указанному в строке напротив данных каждого конкурсанта.

Елена Степаненко, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по СКО:

— Через СМИ мы также будем перед собеседованием в региональной комиссии отслеживать эффективную деятельность. Каким образом? Были ли негативные публикации, были ли жалобы, как аким активен в соцсетях, как он реагирует на нужды и заявления граждан, т.е будем запрашивать информацию, например, сколько проведено приемов граждан, сколько вопросов аким решил.

Имя победителя объявят 30 июня. Лучший сельский аким СК представит регион на республиканском конкурсе, который состоится в сентябре.

Анастасия Остертак