В Петропавловске прошел обучающий семинар, посвященный религии

Спокойно и конструктивно, каждый имеет право высказаться или задать вопрос. Так в рамках обучающего семинара проходит диалог людей, которые каждый день ведут борьбу с невидимыми врагами. Профессора, теологи, исламоведы говорят, что экстремизм и терроризм проникают в душу и сознание. И это самое страшное.

Какимжан Бишманов, президент ОФ «Центр по изучению проблем терроризма и экстремизма в РК», г.Алматы:

— Это как раз работа наших информационно — разъяснительных групп, работа силовых структур, правоохранительных органов. Общество должно заметить тот непосильный труд, который в течение последних 5-6 лет ведется, он уже дает свои плоды. Вы уже год полтора не слышите, что кто-то уехал в Сирию.

Айгерим Касенова знает очень много про обещания об идеальной, правильной жизни. Она уже несколько лет работает с казахстанками, которые вернулись на родину из Сирии в рамках гуманитарной операции «Жусан». Сейчас за свой, когда-то сделанный, выбор и действия они отбывают наказание в местах не столь отдаленных.

Айгерим Касенова, старший инспектор теолого-реабилитационной службы ДУИС СКО:

— Это обыкновенные, простые девушки, женщины, которые обманным путем приехали в места совершения джихада, некоторые поехали вслед за мужем, некоторые за «истинным», «чистым» исламом. Реабилитацию проходить, конечно, очень тяжело, чтобы пройти курс не хватит недели, года, нужно несколько лет.

Есть ли вероятность, что после реабилитации человек снова не примет решение пойти по пути терроризма и экстремизма?

Аскар Сабдин, директор института при университете исламской культуры «Нур-Мубарак» г.Алматы:

— Большая часть осознает и преодолевает свои заблуждения. Но есть личности, которые, как и в любой другой преступной среде, совершают рецидив.

Не допустить этого, вовремя найти человека, который свернул не на ту дорогу, запутался в себе и своих мыслях — задачи членов информационно разъяснительных групп по вопросам религии. В нашей области их 16. В каждой примерно по 5-6 человек. Все они регулярно посещают обучающие тренинги и семинары.

Дарья Пышмынцева