Коммунальные службы Петропавловска начали работы по выравниванию люков

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Две недели назад мы выпустили материал о канализационных люках, точнее о неудобствах, которые они приносят. Тогда городские власти пообещали проблему решить. Мол, колодцы будут на одном уровне с асфальтом, хотя бы на главных улицах города. Как видите, ситуация с мертвой точки сдвинулась. И хочется верить, что в этом году наболевшую проблему автовладельцев наконец решат.

Сделают это за счёт коммунальщиков. Они к работам уже приступили. По улице Назарбаева, к примеру, сейчас в порядок приводят ливневую канализацию.

Павел Булаев, директор КГП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения»:

— На балансе очистных сооружений находится 700 колодцев, 900 ливневых решёток.

Мы провели ревизию всех наших колодцев и ливнеприёмников. На сегодняшний день отремонтировано 160 колодцев, прочищено и промыто более тысячи штук. В работе задействованы две бригады в количестве 10 человек.

Здесь ливнёвка просела, чем приносила неудобства водителям. Старый слой асфальта сняли и тут же положили новый. 10 минут и от ямы ни следа. Гладкая дорога. Даже удивительно, почему такую простую работу не сделали раньше, чтобы горожане всё это время не мучились. Но да ладно.

Главное, что вообще на проблему внимание обратили. Важно ещё ливнёвки слишком высоко не поднять. Не секрет, часто решётки — просто асфальтный «аксессуар». Возвышаются над лужей и, естественно, вода в канализацию не уходит. Впредь такого не допустят, говорят коммунальщики. По их словам, люки выравнивали и раньше, просто не в таком большом объёме.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— По 15 центральным улицам у нас имеется 780 колодцев, которые нужно поднять. Всего по городу имеется 2 тысяч таких колодцев. Данными работами занимаются «Казахтелеком», «Петропавловские тепловые сети», «Кызылжар су», «Аварийная служба» и «Очистные сооружения».

Почти половину от запланированного объема работ уже выполнили. Правда, когда полностью закончат, городской акимат и коммунальщики между собой, видимо, ещё не определились.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Все коммунальные службы до начала июля должны будут поднять колодцы.

Павел Булаев, директор КГП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения»:

— Работы планируем закончить до 1 августа.

Обнадёживает, что собираются закончить в этом году. Но главное, на совесть работу сделать. Может, 2020-ый станет годом, когда петропавловские водители перестанут метаться из стороны в сторону и будут ездить по ровным дорогам.

Айгерим Мукашева