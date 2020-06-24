Государственные услуги в режиме он-лайн востребованы в СКО

Получать государственные услуги в электронном формате не только удобно, но и выгодно. Не тратишь деньги на проезд, не стоишь в очередях, а в условиях пандемии не подвергаешь себя риску заразиться COVID-19. Еще один плюс — исключены коррупционные риски.

Кроме того, многие услуги можно получить с помощью смартфона, через мобильное приложение E-gov mobile, телеграмм-боты и другие социальные сети. К примеру, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг их 13, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, медицинской и фармацевтической деятельности.

Арман Кушбасов, руководитель отдела оценки рисков качества медицинской помощи департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— На веб-странице Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, находящейся в структуре Министерства здравоохранения на едином интернет-портале государственных органов — Gov.kz в разделе «Услуги государственного органа» размещены тексты стандартов, инструкция для получения, стоимость и сроки государственных услуг.

За 5 месяцев этого года органами контроля качества и безопасности товаров и услуг региона оказано больше тысячи государственных услуг, в 99 случаях было отказано.

Арман Кушбасов, руководитель отдела оценки рисков качества медицинской помощи департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Основными причинами отказов являются: предоставление неполного пакета документов, неверность задания специальности, выбора услуги неполнота и недостоверность предоставляемой информации в форме сведений, несоответствие образования заявляемой специальности, несоответствие критериям присвоения категории, несоответствие представленных документов по срокам обучения и форме документов о прохождении переподготовки и повышения квалификации.

Стоит отметить, что в департаменте проводится ежедневный мониторинг сроков оказания услуг, жалоб на качество не поступало.

Алена Хан