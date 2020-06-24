Главный санврач СКО опубликовал новое постановление

COVID-19: Казахстан

23:27 24 Июня 2020

По-настоящему домашние выходные ждут североказахстанцев. По новому постановлению главного санитарного врача региона с 00.00 часов 27 июня до этого же времени 29-го числа в области ужесточат ограничительные меры.

Все передвижения в субботу и воскресенье необходимо свести к минимуму. Добираться до места работы североказахстанцам придется пешком, либо на собственном транспорте, об общественном на два дня придется забыть. Закроют все возможные объекты, кроме аптек и продуктовых магазинов.

 

 

Дарья Пышмынцева

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