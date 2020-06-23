Водителей в СКО штрафуют за разговоры по мобильному и превышение скорости

«Звонок очень важный, да и водитель я опытный». Так чаще всего оправдываются нарушители правил дорожного движения. Их в нашей области за 4 дня профилактического мероприятия было свыше 2200.

Баян Байгаскина — старший инспектор управления МПС ДП СКО

— Из них 294 нарушения — это превышение скорости, 32 нарушения — это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также 256 нарушений пользования сотовым телефоном при управлении транспортным средством.

Ещё 32 водителя проехали на красный свет, 55 — нарушили правила маневрирования. 45 автовладельцев, видимо, так торопились, что не пропустили пешеходов. А самым частым нарушением стало пренебрежение ремнями безопасности. Таких на дорогах области было 435.

Спешат, надеются «проскочить» и верят, что уж они в аварию точно не попадут. Так думает большинство лихачей. По статистике, чаще всего аварии происходят по вине водителей. Обидно, что из-за их безалаберности страдают пассажиры и другие участники движения. Ежегодно в Казахстане свыше 2 тысяч человек гибнут в ДТП. Ещё 20 тысяч — получают травмы.

Айгерим Мукашева