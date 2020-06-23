Свыше 800 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Мамлютке

Улица Ленина — центральная в Мамлютке. На ней находится большинство социально значимых объектов райцентра: РОВД, «Казпочта», «Казактелеком», здания архива, суда, прокуратуры и магазины. Проходимость большая. Мамлютский район граничит с Кургансокй областью РФ.

Ежедневно по этой дороге проезжают десятки легковых и грузовых машин. Из-за большого автопотока и многолетнего отсутствия ремонта, не проводили его около полувека, полотно полностью пришло в негодность. Но, в скором времени ситуация изменится. К началу осени заверяет подрядчик, и ходить, и ездить станет намного приятней.

Андраник Сакунц, директор строительной компании, Мамлютский район:

— Мы провели фрезерование, добавили новый материал, забетонировали. После этого будет асфальт в два слоя. Грубо говоря, уже 45 % сделано от общего. Человек 25 здесь работает, здесь грейдеры, фреза, асфальтоукладчик.

Восстанавливают два километра дороги по новой технологии.

Серик Бакеев, аким г.Мамлютки:

— Идет средний ремонт улицы. Она проводится современным методом реставрирования, существующий асфальт дробится, к нему добавляется 20 см щебня, на каждые 5 метров. Затем поднимается асфальт на 6 см — крупнозернистый, 4 — мелкозернистый, устанавливаются дорожные знаки, будет делаться разметка.

С учетом применения новейшей технологии и бережной эксплуатации полотна дорога может прослужить не одно десятилетие, говорит аким города. Проблему передвижения большегрузов здесь скоро решат. До границы они будут проезжать не через райцентр, как раньше, а в объезд.

Серик Бакеев, аким г.Мамлютки:

— Дополнительно были выделены средства на сумму 513 млн тенге на объезд города Мамлютки.Там проводится ремонт, раньше там был старый грейдер, сейчас он восстанавливается. Там будет проводиться капитальная работа. В этом году делается на 300 млн. Проведут все земляные работы, освещение . На следующий год только асфальтирование.

Хорошая новость для жителей улицы Гуденко и Рабочего поселка. Дороги в этом году там тоже приведут в порядок.

Анжелика Сычева