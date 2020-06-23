Порядка 350 казахстанцев были удостоены медали «Халық алғысы»

«Біз Біргеміз». «Мы вместе». Это стало новым девизом казахстанцев. Перед лицом общей беды нам удалось сплотиться и проявить стойкость. А ещё сочувствие и благодарность тем, кто борется с пандемией, с вирусом, о котором до сих пор мало что известно. Но каждый день наши соотечественники совершают подвиг. Скромно и самоотверженно.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи!

Самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией легла на ваши плечи. Каждый день вы демонстрируете стране силу своего духа, несгибаемость, мужество. Вот в этом проявляется настоящий патриотизм.

Каждый день они рядом с теми, кто заразился. Ставят на ноги, заботятся о пациентах, порой даже забывая о себе. Подвиг вопреки обстоятельствам. Повторная вспышка пандемии, из-за этого нехватка средств защиты, нужных препаратов, больничных коек. Такова реальная картина работы медиков.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Эти проблемы мы решим в ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение срочно выправить данную ситуацию. Сейчас же я хочу сказать всем вам огромное «спасибо» за верность долгу и медицинской клятве.

Особо отличившиеся были на онлайн-форуме «Біз біргеміз». Самым трогательным стало выступление нашего земляка Станислава Алифиренко. Он полицейский, его супруга — медсестра в инфекционном госпитале. Оба на линии огня. Не жалуются, себя героями не считают. Выполняют свой долг и ждут обычного домашнего ужина. И чтобы за столом была вся семья.

Станислав Алифиренко, полицейский:

— Но самое сложное — объяснить 6-летней дочери, почему её мамы так долго нет дома, почему она не ложится и не просыпается с нами, почему не гуляет с нами.

Дома Валентины нет вот уже 4 месяца. В апреле её отпускали к семье, но через 5 дней медсестра снова понадобилась на передовой. Там же сейчас глава семьи. Станислав в период пандемии охранял карантинные подъезды, провизорные центры, нёс службу на блокпостах. Смена по 12 часов и огромный поток автомобилей, которые надо тщательно проверить.

Станислав Алифиренко, участковый инспектор 1-ого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— На первое время, конечно, было страшно. Никто не знал, что за вирус. Но ничего. Мы справились. Скоро закончится, все наладится. Мы будем ценить друг друга ещё больше. И то время, которое нас разлучило, будет уроком для нас, для всех.

Научимся уважать самоотверженный труд медиков и полицейских, станем больше ценить семейные прогулки в парке и вечера в театре, кино или на концерте. Без музыки оставаться надолго нельзя. Она душу лечит, считают североказахстанские артисты. Они в стороне не остались. Дарили онлайн-выступления.

Их инициатором был художественный руководитель оркестра казахских народных инструментов имени «Сегіз сері» Кайырлы Гафуров. Около 300 виртуальных зрителей на каждом концерте. Не меньше собирали и мастер-классы. Артисты в прямом эфире бесплатно обучали вокалу, игре на домбре и кобызе.

Кайырлы Гафуров, художественный руководитель оркестра казахских народных инструментов имени «Сегіз сері»:

— Были отзывы. Во время прямого эфира нам писали положительные комментарии. Если мы в год планируем 10-15 концертов, а тут за 3 месяца 30 концертов. Это большой труд. Поэтому эта награда — это награда нашего коллектива, моих коллег.

Кайырлы Гафуров говорит о медали «Халық алғысы». Её вручают тем, кто не покладая рук, трудится в непростое время. В стране награду получили 343 человека. Но, конечно же, это все, кто её достоин. В Казахстане в борьбу с невидимым врагом вступили свыше 42 тысяч медработников.

На передовой 50 тысяч полицейских, 10,5 тысяч военных и почти 37 тысяч волонтёров. И каждый из них достоин поддержки и простого человеческого «спасибо».

Айгерим Мукашева