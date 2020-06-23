На 23 июня количество случаев заражения COVID-19 в СК уже перевалило за 600

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Отрицание, гнев, принятие. Три стадии, с которыми североказахстанцы столкнулись, когда только входили в карантин, снова постепенно становятся актуальными. Несмотря на снятие многих запретов, вдохнуть полной грудью жители региона пока не могут, во всяком случае, большинство. Но есть и те, у кого статистические данные, информация о заболевших от экспертов, врачей, журналистов доверия все еще не вызывают — у них своя правда.

Комментарии в соцсети: valentinaiunasheva: «Хватит людям голову морочить, никто в ваш вирус не верит, обычное ОРВИ, терпение людей на исходе, не даёте жить…» fair_cruel: «Вы сами то в это верите?! Или добровольно принудительно все это показываете и рассказываете. Чушь полнейшая» kgbolat: «Город маленький все друг друга практически знают, но реально не у кого нет знакомых кто этим болеет» (грамматика и пунктуация авторов сохранены)

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Не поверим, пока своими глазами не увидим больного коронавирусной инфекцией. Почему вы постоянно показываете пустые койки? Где настоящие пациенты? Такие комментарии в социальных сетях нашего телеканала тоже встречаются часто. Найти заболевшего североказахстанца, который поделится своей историей очень непросто. Люди боятся, сомневаются. В конце концов, просто хотят спокойно вылечиться без вторжения в их личную жизнь. В нее нас впустила Юлия Гупало. Она и ее 18-летний сын сейчас лечатся от коронавирусной инфекции в Первой городской больнице.

Юлия Гупало, жительница г.Петропавловска:

— Чувствую себя прекрасно, врачи здесь замечательные, все делается вовремя, все обрабатывается. Мой ребенок сейчас получает в полном объеме лечение. Хочу сказать — берегите себя, если вы чувствуете недомогание обязательно сидите дома, самоизолируйтесь.

Прежде чем попасть с сыном на больничную койку, Юлия несколько недель по старой доброй для большинства людей привычке пыталась поставить себя на ноги сама, но на поправку пошла только после того, как ей поставили точный диагноз и назначили лечение.

Ботагоз Сулейменова, заместитель главного врача первой городской больницы:

— Конечно же, защитные костюмы нужны, частично нам гуманитарную помощь дали, мы бы не отказались, если бы нам дали одноразовых. В инфекционном стационаре первой городской больницы лечатся наутро 148 больных, сейчас мы выписали 33 бессимптомных и с легких течением заболевания. Детей сейчас 9 человек. У нас сейчас находятся в реанимации 6 человек, из них крайне тяжелое состояние у трех больных.

Пока североказахстанцы разбираются существует коронавирус или нет, вопреки правилам устраивают пир во время пандемии, на дворе ведь лето, да и даты переносить надоело, медики радуются победам.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— Мы выписали вчера пациента, которая находилась с 29 мая в крайне тяжелом состоянии, Состояние было настолько тяжелое ввиду сопутствующей патологии онкозаболевания после операции, наличие такого заболевания, как сахарный диабет, артериальная гипертензия была очень серьезная борьба.

Которая не останавливается, как и рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. В нашей области их количество уже перевалило за 600, больше чем у 230 североказахстанцев проявились симптомы болезни. Частый вопрос к специалистам профильных управлений, кто больше всего в зоне риска. Ответ простой — все.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В связи с тем, что есть полное отрицание опасности коронавирусной инфекции, есть пренебрежение к мерам профилактики и к ограничительным мероприятиям, все хотят жить ни в чем себя не ограничивая, ни в общении, ни во встречах с друзьями и близкими. Люди, которые бессимптомные носители, тоже распространяют эту инфекцию.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:

— Коронавирус способны остановить не только медицинская служба, санитарная или государственные органы, коронавирус можно уменьшить только совместными усилиями. Все начинается с гражданской ответственности. Иначе, если также будет продолжаться, сил медицинских просто не хватит.

Довести до этого, продолжая постоянно ходить «по краю», и повторить печальный итальянский сценарий или выбрать другой, менее опасный путь, решать североказахстанцам.

Дарья Пышмынцева