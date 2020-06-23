Коррупционные риски анализируют в госорганах

В течение месяца антикоррупционная служба региона проводила внешний анализ коррупционных рисков в работе спецЦОНа. Сейчас там оказывают два вида услуг, выдают водительские удостоверения и регистрируют транспорт. И, как оказалось, проверка прошла не зря. Риски действительно есть.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Когда на складах имеются номерные знаки повышенного спроса, те, что зеркальные, красивые, на которых может недобросовестный сотрудник нажиться, они не всегда вносятся в базу своевременно. И анализом установлено, что период внесения в базу соответствует именно тому времени, когда услугополучатель обращается, вот в чем дело.

Алёна Хан, корреспондент:

— Проще говоря, если я захочу выбрать себе госномер и желаемого в базе не окажется, но в наличии они есть, то сотрудник может предложить их за кругленькую сумму и внести их в список.

Но пока таких случаев не было. Еще один риск связан со сдачей практической части экзамена при получении водительских прав. Для прозрачности процесса в автомобилях установлены камеры видеонаблюдения. Но если они выходят из строя, экзамены все равно признают действительными. И напрасно, ведь в таком случае проверяемого можно заменить на опытного водителя.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— В ходе анализа установлены факты, когда услугополучатель допускался к практической части экзамена по 30 раз. Данное обстоятельство повышает износ автотранспортных средств, нагрузку на лиц, проводящих экзамен, и способствует возникновению доверительного контакта, что может способствовать коррупционному проявлению.

Потому специалисты антикоррупционной службы предложили проводить экзамены по вождению только при условии исправных камер видеонаблюдения, а также хранить записи и ограничить количество бесплатных попыток сдачи практической части до трех раз. По словам специалистов, еще коррупция может проявиться при постановке автомобиля на учет.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— К примеру, машина BMW M6. У нее может быть двигатель согласно налоговых ставок после 2014 года от выше 4 литров, а также свыше 2 литров на одной и той же машине, соответственно налоги человек может платить меньше на 300 тысяч.

Все потому что сотрудники спецЦОНа не должны корректировать сведения в базе данных, однако, при необходимости делают это.

Алена Хан