Конкурс на лучший эскиз муралов провели в Казахстане

Оригинальный подход, много ярких красок и креативный авторский замысел. На выполнение этого мурала у Станислава Алерта ушло немало сил и времени. В каждую прорисовку, деталь и образ он вложил частичку своей души. Воссоздать картину художнику помогли воспоминания из детства. Композиция несет глубокий смысл. Поэтому ее и оценили по достоинству казахстанцы.

Станислав Алерт, призёр республиканского конкурса:

— Я знаю, как непросто бывает спортсменам, что им нужна поддержка. Самая главная поддержка-родительская. Поэтому я решил изобразить родителей, которые через победную ленту переносят своего ребенка. Я думаю, что для каждого спортсмена это знаковый момент в жизни. Главная победа- добиться положительных эмоций от своих родителей.

Фреска удостоилась 3 места в интернет-голосовании республиканского конкурса к олимпийскому дню, который проходил 21 июня. А рядом с ним красуется еще одно произведение. Автор мурала — чемпион страны по легкой атлетике, ныне тренер Фархад Кыстаубаев. В картине попытался показать то, о чем мечтает каждый ребенок. Правда, на конкурс свою работу решил не отправлять.

Фархад Кыстаубаев, тренер по легкой атлетике СДЮШОР «Жеңіс»:

— У меня 4 группы числится в спортивной школе. Это 70 детей занимаются по 3-4 раза в неделю. Хотел показать детишкам, которые тренируются у меня, что я вижу в их глазах желание стать чемпионами в различных соревнованиях. Дети и вдохновили меня.

Работы авторов сейчас украшают стены Дворца спорта им. Александра Винокурова.

Абай Альжанов