Книга о сакральных местах СКО готовится к выпуску

Это книги сакральных мест Казахстана. В них представлены культурно-исторические памятники и святые объекты каждой области. Уже вышло три тома. Первый был издан в 2017 году. Сейчас к выпуску готовится четвертый и именно в него войдет Северо-Казахстанская область.

Всего представят 33 сакральных места и 50 памятников. У каждого из них своя история. Например, мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров хранит много легенд. И в одной из них говорится о битве калмыков против казахов, где каждый батыр выходил по очереди и дрался с противником.

Жанат Баймусинов, заместитель руководителя отдела по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации по СКО:

— И одна из самых интересных битв Агынтая произошла в конце, когда при ударе меча об меч противника, его меч сломался. Казалось, все потеряно, он сейчас умрет. Агынтай не растерялся и ударом кулака практически смял доспех противника и у того остановилось просто сердце.

На одну область в книге выделяется 100 страниц, всего их около 500. Тираж каждого тома составляет более тысячи экземпляров. В основном расходятся они по библиотекам страны. Есть как на русском, так и на казахском языках.

Жанат Баймусинов, заместитель руководителя отдела по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации по СКО:

— Описание в первую очередь, дается для простого читателя. Чтобы ему было, понятно о чем здесь написано, т.е. это не сухие цифры и факты. Здесь дается описание для простых читателей, для тех же детей, яркие красивые фотографии.

Также для популяризации наших сакральных мест на сайте управления культуры, архивов и документаций была создана карта. Каждый объект отмечен специальной иконкой. Нажав на неё, вы получите всю информацию о сакральном месте. Также здесь помимо текстовой информации прикреплены фотографии и видео.

Анастасия Остертак