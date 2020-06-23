День казахстанской полиции 23 июня отметили в СК больше 2000 людей в погонах

В областном полицейском ведомстве встречают профессиональный праздник — на рабочих местах, без торжественных церемоний. Тем не менее атмосфера радостная. Сослуживцы поздравляют новоиспечённого полковника, который уже три года возглавляет дежурные части департамента.

Бахытжан Альбеков, заместитель начальника штаба ДП СКО:

— Наша работа заключается в оперативном сборе информации, оперативном сборе сил и средств на местах происшествий. По любым преступлениям сразу информация поступает к нам, в дежурную часть. Откуда мы уже распределяем комплексные силы полиции: кто, с какой стороны, и по времени, чтобы все успевали оперативно реагировать на все вызова.

Более ста вызовов в сутки — здесь этим никого не удивишь. Центр оперативного управления работает без перерыва. Преступления, происшествия, а главное — контроль за правопорядком. Бахытжан Альбеков признается, работа для него стала вторым домом.

Но, это его нисколько не смущает. Несение службы — это его долг. В день казахстанской полиции полковник желает своим коллегам выдержки и и успешно справляться с поставленными задачами.

Бахытжан Альбеков, заместитель начальника штаба ДП СКО:

— Благополучия, карьерного роста, никогда не сдаваться. Трудностей бывает много в работе, поэтому — преодолевать все трудности, также — идти к вершинам, достигать больших высот.

В свой профессиональный праздник награды получили более 100 полицейских.

Абай Альжанов