В СК вновь сокращается время работы ЦОНов

Так, изменения в расписании произошли в центрах обслуживания населения районов им. Г. Мусрепова, Тайыншинского, Тимирязевского, Уалихановского. Подробную информацию можно узнать по номеру 1414. В Петропавловске режим работы остался прежним.

Специалисты просят североказахстанцев при возможности получать госуслуги только в онлайн-формате. Касается это и АвтоЦонов. Если необходимость в посещении центра все же есть, то людям желательно заранее забронировать очередь через сайт egov.kz или с помощью телеграмм-бота. Ну, и, конечно, не забывать о соблюдении всех мер безопасности.

Абай Альжанов