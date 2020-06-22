В СК вновь сокращается время работы ЦОНов

Новости МТРК

22:48 22 Июня 2020

Так, изменения в расписании произошли в центрах обслуживания населения районов им. Г. Мусрепова, Тайыншинского, Тимирязевского, Уалихановского. Подробную информацию можно узнать по номеру 1414. В Петропавловске режим работы остался прежним.

Специалисты просят североказахстанцев при возможности получать госуслуги только в онлайн-формате. Касается это и АвтоЦонов. Если необходимость в посещении центра все же есть, то людям желательно заранее забронировать очередь через сайт egov.kz или с помощью телеграмм-бота. Ну, и, конечно, не забывать о соблюдении всех мер безопасности.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

Т51 млн в 2020г. вложат в ремонт разводящих сетей в Кызылжарском р-не
Бизнесмен реконструирует мемориал в Афонькино
Старые купюры номиналом в 500 тенге выходят из обращения
Руководитель республиканского проектного офиса «Адалдық алаңы» Т.Байгулов побывал в СК
Санитарные рейды проводятся по всем объектам торговли
ТОО «Возвышенка-СК» из р-на им.Г.Мусрепова называют образцовым
В Кызылжарском лесном хозяйстве приступили к заготовке дров
К.Аксакалов: Производим больше, чем потребляем, а в фаворитах остаются импортные продукты
Акцию по девизом «СТОП, коронавирус!» провели актеры обл.театра кукол
Какие услуги можно получить в электронном формате, рассказали североказахстанцам
Лучшего пользователя «e-gov» определили в департаменте Агентства по делам госслужбы
Финансирование ремонта дорог в Уалихановском р-не увеличили до Т1 млрд 200 млн