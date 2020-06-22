В департаменте по ЧС подвели печальные итоги

ДЧС

23:16 22 Июня 2020

Возгорание произошло на 4-м этаже. Густой дым из комнаты выходил в коридор и на лестницу. Спасатели эвакуировали 119 человек, в том числе 23 ребёнка. Обошлось без жертв. К сожалению, такой же исход не получила чрезвычайная ситуация в селе Рублёвке Аккайынского района. В частном доме произошёл пожар.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В результате пожара огнём была уничтожена кровля. Общая площадь горения 100 кв.м. Пожар был локализован в 21.21 и ликвидирован в 21.38 силами и средствами ПЧ №9. К тушению были привлечены добровольные пожарные формирования КХ «Зенченко и К». На месте пожара был обнаружен труп хозяина дома 1966 г.р. 

 

 

Айгерим Мукашева

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