Свыше Т700 млн выделили на ремонт всех дорог в с.Новоишимском

Агзам Тастемиров, аким района им. Г.Мусрепова:

— Что в селе нужно? Во-первых, это дороги, вода, связь, освещение. Сегодня все эти сферы охвачены.

В общем, 2020-ый для района имени Габита Мусрепова — год преображений. Только в Новоишимском отремонтируют рекордное число улиц — 45, то есть абсолютно все. Даже те, что на окраинах райцентра. Новый асфальт появится на 46 км. Такого масштабного ремонта жители Новоишимского, особенно автовладельцы, ждали долго.

Местные жители:

— Ям?! Море было. Даже словами не объяснить сколько ям. А сейчас приятно проезжать. Машине легче, ремонтировать меньше будем.

— Я в этом селе живу более 35 лет. И в первые вижу такой масштабный ремонт дорог, именно улиц нашего посёлка. Это впечатляющий ремонт.

— Ремонт чаще приходилось делать из-за того, что ямы были. А сейчас этого делать не приходится, ехать приятно.

С удовольствием водители смогут проехать и на участке от села Токсан би до Рузаевки. Это почти 30 км отремонтированного асфальта, в который вложили 1 млрд 300 млн тенге.

Агзам Тастемиров, аким района им. Г.Мусрепова:

— От границы до стороны Айыртауского района до нашего Червонного. Это дорога «Саумалколь-Червонное» 600 млн выделено. Работы начаты, средний ремонт проводится. И в прошлом году мы начали ремонт от Чистополья до Шоптыколя. Половина была в прошлом году сделана, в этом году — продолжение. Выделено 1 млрд 300 млн тенге.

На 400 млн больше выделили на ремонт районных дорог. Это участки возле сёл Шукырколя, Ковыльного, Тахтаброда, подъезды к Возвышенке и Чернозубовке. Приведут в порядок и внутрипоселковые дороги в 14 деревнях.

Агзам Тастемиров, аким района им. Г.Мусрепова:

— Такого давно не было, если честно. Я более 12 лет работаю акимом 3-его района. О таких вливаниях мы мечтали. Сегодня народ видит это. Огромная поддержка инфраструктуры. Кроме этого, мы 10 сёлам 200 млн выделили на санацию.

Результаты масштабной реконструкции мусреповцы не только почувствуют, но и увидят. В 20 сёлах появится современное уличное освещение.

Айгерим Мукашева