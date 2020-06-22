С 20 июня открыт прием документов в колледжи СКО

Артему Кискину- 16. Парень окончил 9 классов Якорьской средней школы в Кызылжарском районе. Хочет поступать в Петропавловский колледж железнодорожного транспорта. Выбор профессии пал на помощника машиниста.

Артем Кискин, абитуриент:

— Я учился в школе хорошо. Прошел медкомиссию. Пишу заявление, характеристику получил. Понравился колледж.

Прием документов для поступления в колледж стартовал 20 июня. На сегодня заявки подали уже 63 абитуриента. К слову, в 2019-м сюда поступили порядка 300 студентов, 90 процентов которых на «бюджет». Из-за распространения коронавируса вступительные экзамены в этом году пришлось отменить. Вместо этого за основу возьмут средний балл аттестата учащихся. Есть и другие новшества.

Светлана Гринькив, ответственный секретарь приемной комиссии Петропавловского колледжа железнодорожного транспорта им.Б.Ашимова:

— Ребята могут зайти на сайт электронного правительства и в разделе образование через ключ ЭЦП или одноразовый пароль оставить свою заявку в любой колледж. После подачи заявки ребята получат ответ. Функция также доступна на нашем сайте.

Такую практику применят во всех колледжах СК. В регионе их насчитывается 25. Специалисты говорят, что процедуру подачи заявок упростили до минимума. Поэтому трудностей у ребят не возникнет. А что же касается распределения грантов по рабочим специальностям? Сколько их выделят в этом году?

Бауыржан Зейнуллин, главный специалист управления образования СКО:

— В этом году из средств местного бюджета планируется принять 2538 человек и по программе «Енбек» 426 студентов. Общий госзаказ 2964 человека. Все те, кто поступает по госзаказу они получают стипендии.

Прием документов для абитуриентов очного отделения продолжится до 20 августа, для заочного — сроки продлили еще на месяц.

Абай Альжанов