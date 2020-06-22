На 22 июня 225 человек в СКО инфицированы COVID -19

Жительница Петропавловска:

— Теперь у нас новшество! Чтобы с ребенком старше трёх лет лечь в больницу, нужно маме платно сдать анализ на ковид.

Такой возмущенный комментарий на одной из страниц в социальной сети написала жительница Петропавловска. Потому мы решили узнать, действительно ли это так?

Олег Завьялов, главный врач детской областной больницы:

— Если это пациент экстренный, и необходимо госпитализироваться с родителями, анализ на коронавирусную инфекцию берется у нас в детской областной больнице. Если мы к себе берем, пациент госпитализируется в «грязную» зону и берется материал как у ребенка, так и у мамы.

А если ребенку до трех лет нужна плановая госпитализация, то анализ на COVID можно сдать в поликлинике. Если старше — через врачебно-консультационную комиссию, но также в медучреждении по месту жительства и детям, и родителям. При желании, конечно, сделать это можно и в платных лабораториях, это уже на усмотрение каждого.

После трех лет бывают дети, которые нуждаются в уходе, то есть у них есть медпоказания для того, чтобы они находились в стационаре вместе с родителями. В этом случае берется анализ и у ребенка, и у родителя, с которым он будет госпитализирован.

Делают это для недопущения распространения вируса в больнице. В течение года 70 процентов обращений — экстренные, и только 30 — плановые.

Алена Хан:

— До получения результата анализа на коронавирус пациенты находятся в «грязной» зоне и только после их распределяют по палатам или инфекционным стационарам. Так в детской областной больнице выявили 3 случая.

Алёна Хан