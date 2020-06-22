Бизнесмен реконструирует мемориал в Афонькино

Новости МТРК

22:31 22 Июня 2020

В этом году Бекенов занялся реставрацией мемориала, посвящённого ветеранам Великой Отечественной войны. Его установили здесь 31 год назад. На капитальный ремонт исторического памятника предприниматель потратил 1,5 млн тенге.

Помимо этого, Канат Бекенов помог односельчанам с асфальтированием улиц. Проект обошёлся ему в 2,5 миллиона тенге. К работе по укладке нового полотна дорожники уже приступили.

Канат Бекенов, предприниматель, Мамлютский район:

— Благоустройство села проводим, чтобы улучшить здесь качество жизни и создать комфортные условия. Я думаю, что каждый гражданин должен внести свой вклад в развитие места, в котором он проживает и трудится. Нам предстоит большой объём работы. Останавливаться на достигнутом не собираемся.

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