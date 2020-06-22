73-летний мужчина из Есильского района едва не утонул на рыбалке

Сделать это было непросто, рассказывает начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Жулдыз Есенгазин. Он объяснил, эхо по реке разносится так быстро, что понять даже самый разборчивый крик о помощи практически невозможно.

Если только не подойти максимально близко к тому, кто попал в беду. Первым пострадавшего услышал односельчанин, который и вызвал подмогу. 73-летний рыбак выбрал одно из самых труднопроходимых мест, как позже стало известно, бывал он здесь часто. Но в этот раз споткнулся и упал в воду.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— За прошедшую неделю столбики термометров в регионе не поднимались выше 25 градусов. Потому река Есиль не могла хорошо прогреться. Сейчас по ощущениям вода кажется очень теплой, но это только на берегу. 73-летний североказахстанец провел в нескольких метрах от него около 10 часов, совсем один. Сложно представить, что он чувствовал.

Пенсионер стал заложником холодной воды и глиняного дна, из такой речной ловушки самостоятельно выбраться не мог. Ему помогли спасатель и полицейские, на скорой мужчину доставили в районную больницу.

Егор Яровой, врач-терапевт Явленской районной больницы, Есильский район:

— Поступил с диагнозом обморожение. На данный момент состояние стабильное, больной чувствует себя хорошо, анализы в норме, жалобы на то, что рука плохо работает, но это из-за того, что он переносил инсульты.

На момент выхода этого материала в эфир Виктора Морозова уже должны были отпустить домой. Вот он утром 22 июня счастливый сидит на больничной койке. Точно не думал, что здесь окажется. Говорит, если бы не слабая правая, выбрался бы из водного плена, не прикладывая особых усилий. Тем более, за столь многолетний рыбацкий опыт каких только случаев не было.

Виктор Морозов, житель с. Явленки, Есильский район:

— Я шел вдоль берега искал, где выбраться, и по грудь было и помельче немножко было, так, чтобы утонуть не было такой возможности, но я перемерз.

На вопрос «Бросите ли вы теперь заниматься любимым хобби?» Виктор Морозов уверенно отвечает «Нет». Просто ходить на рыбалку будет с компаньоном, — сказал пенсионер. Спасателей его решение совсем не удивило.

Жулдыз Есенгазин, начальник отдела по ЧС Есильского района:

— Рыбаки они любители, им, даже если объясняешь, они все равно идут на рыбалку ту же самую, не соблюдая меры безопасности. Имеется факт спасения при зимней ловле на льду в селе Корнеевке. Наш ОСО спас 5 рыбаков на озере большой Тарангул. За текущий 2020-й год на территории Есильского района у нас фактов гибели на воде не зарегистрировано.

Всего в 2020-м водная стихия унесла жизни четверых североказахстанцев. Один из них погиб во время рыбалки.

Дарья Пышмынцева