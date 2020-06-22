23 июня полицейские отметят свой профессиональный праздник

Алена Хан, корреспондент:

— В детстве, наверное, к каждому обращались с вопросом: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Я вот планировала учить детей, а потом передумала. А вообще среди распространенных ответов обычно пожарные, врачи, юристы, и еще один очень популярный вариант у мальчиков — полицейским.

Эрик Байтасов об этом совсем не мечтал, но судьба распорядилась иначе. Вот уже 13 лет он служит в полиции. Был дознавателем, сейчас служит старшим следователем. Говорит, работа сложная, но интересная.

Эрик Байтасов, старший следователь следственного управления ДП СКО:

— Бывают периоды, когда не считаешься с личным временем. Это происходит при расследовании дела, когда большой объем следственных действий, задерживаешься допоздна. Работаешь в выходные дни — это основная сложность, из-за которой ломаются молодые сотрудники.

И не только потому, что нужно раскрыть дело и наказать преступника, а потому, что иногда в твоих руках чья-то судьба. Цена ошибки слишком высока.

Эрик Байтасов, старший следователь следственного управления ДП СКО:

— Докопаешься ты до истины или нет, докажешь вину — не докажешь. Важна судьба не только подозреваемого, но и потерпевших, будут ли их права защищены.

Работать приходится с разными людьми и делами. Часто с мошенниками и наркоторговцами. Одно из запоминающихся Эрик Байтасов раскрыл несколько лет назад. Тогда преступник обманул женщину, которая открыла сбор средств на лечение.

Обманным путем он похитил больше миллиона тенге с ее банковской карты. Мошенника нашли за неделю, он угодил за решетку на 3,5 года. Груз ответственности в этой профессии может нести не каждый. Но полицейские делают это день за днем, год за годом, при любых обстоятельствах.

Алена Хан