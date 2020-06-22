12 случай незаконной охоты зарегистрировали в СКО

Правоохранительные органы

23:37 22 Июня 2020

Недалеко от села Повозочного района Шал акына внимание полицейских и лесничих привлек автомобиль «ВАЗ». 31-летний водитель из села Ортаколь, увидев «гостей», бросил машину и поспешил скрыться. Охотился он вместе с двумя североказахстанцами.

Их всех нашли. В ходе следствия браконьеры указали на место в лесу, где спрятали тушу убитого животного. А изъятые у горе-охотников два ружья оказались и вовсе не зарегистрированы. Теперь браконьерам грозит уголовная ответственность. Идёт досудебное расследование.

 

 

Дарья Пышмынцева

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