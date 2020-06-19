В РК реализуют новую программу поддержки молодежи «Медаль Елбасы»

Общество

22:38 19 Июня 2020

Участвовать в ней могут казахстанцы в возрасте от 14 до 29 лет. В программе 7 направлений: спорт, чтение книг, волонтёрство, национальное наследие, таланты и навыки, трудовая практика, а также туристические походы. Последние два из-за пандемии коронавируса в этом году исключат из проекта. Пройдет он в дистанционном формате.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Для того чтобы принять участие в программе необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе me.fpp.kz и выбрать необходимый уровень — бронзовый, серебряный или золотой. Затем при помощи специально закрепленного наставника можно сформировать индивидуальную программу развития, выбрав виды деятельности и график по своим предпочтениям. Участник проекта сам выбирает свой уровень в зависимости от своих возможностей, отличие каждого уровня в том, что у них разный срок реализации. Индивидуальный график может быть составлен таким образом, что и молодые люди с ограниченными возможностями смогут принять участие в программе.

 

 

Айгерим Мукашева

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