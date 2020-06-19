Сегодня вышло новое постановление главного санитарного врача области

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— С 20 июня приостанавливается деятельность. Первое: спортивных комплексов (кружков, секций и др), бассейнов, аквапарков. Тренировки под открытым воздухом разрешены. Второе: не будут работать ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров. Третье: временно закрыты общественные места парки, скверы, аттракционы, находящиеся на открытом воздухе.

Ограничения вступят в силу уже в субботу, 20 июня. До какого времени они будут действительны, неизвестно. И снова в группе риска люди старше 65 лет. О прогулках, походах в гости и другом досуге им придется на время забыть и остаться дома. Статистика не радует. Во всех районах, кроме Жамбылского, есть заболевшие.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В связи с регистрацией заболеваемости в г.Тайынша Тайыншинского района, селах Жанажол района Шал акына, Акжаркын Акжарского района, Кишкенеколь Уалихановского района введены ограничение въезда и выезда и жесткие карантинные меры в данных населенных пунктах. Усилены карантинные меры в Айыртауском районе. В нем туристические объекты заполнены и работают без приема новых посетителей.

То есть доплатить за друга, сестру, маму или подругу, чтобы ее заселили в домик, уже не получится. Это правило касается всех объектов туризма. Тем временем количество зараженных в регионе уже перевалило за 300, больше, чем у 140 североказахстанцев проявились симптомы инфекции, почти 170 человек — бессимптомные больные.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В настоящий момент получают лечение в условиях стационара 97 человек. Состояние удовлетворительное-68, средней степени тяжести-26, у 3 человек состояние расценивается как тяжелое (в том числе у 2-х инфицированных имеются сопутствующие заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем) находятся на аппарате ИВЛ.

Больше 150 человек медики наблюдают на дому. Это место сегодня по-прежнему остается самым безопасным.

Дарья Пышмынцева