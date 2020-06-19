К.Токаев: COVID-19 не обошел стороной и нашего Первого президента

Новости МТРК, COVID-19: Казахстан

23:02 19 Июня 2020

О том, что у Нурсултана Назарбаева выявили положительный ПЦР на коронавирус, стало известно в четверг, 18 июня. Об этом на своей странице в «Twitter» сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай. На что сразу откликнулся глава государства Касым-Жомарт Токаев, пожелав Первому Президенту здоровья.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

— К глубокому сожалению, вирус не обошел стороной и нашего Первого президента, Елбасы. Желаю Нурсултану Абишевичу Назарбаеву скорейшего выздоровления. Он сильный духом человек, вся его жизнь – преодоление, поэтому уверен, что и это испытание он успешно преодолеет.

Об этом президент написал в своем аккаунте в соцсетях. Сейчас Елбасы находится на самоизоляции.
На самоизоляции и часть правительства. Известно, что COVID-19 не обошел стороной сенаторов, мажилисменов и министров. Между тем в нашем регионе инфицированных с симптомами уже 146.

Казахстанцы:

— Болезнь Елбасы показала, что никто не застрахован от коронавируса, и все это далеко не шутки. Нам тоже по возможности нужно самоизолироваться, не посещать общественные места, носить маски и соблюдать все санитарные правила. Думаю, никто из нас не хочет чтобы он или его близкие заболели этой инфекцией.

— Наш Елбасы за 30 лет своего правления сделал многое для нашего государства, и хотелось бы пожелать ему скорейшего выздоровления, а всем людям, чтобы соблюдали санитарные нормы.

Сейчас Первый Президент Казахстана продолжает работать удаленно. Он является председателем Совета безопасности и главой нуротановцев.

 

 

Алена Хан

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