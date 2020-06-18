В Петропавловске водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку

Здоровью пострадавшей сейчас ничего не угрожает. Авария произошла во вторник днём. 32-летний горожанин не заметил, как ребёнок переходил дорогу. Известно, что он не скрылся с места ДТП, а вызвал скорую помощь и ожидал полицейских. Сейчас ведётся следствие.

Оксана Попова, начальник штаба батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— Девочка проходила по проезжей части и не завершила манёвр, а водитель продолжил движение не убедившись, что ребенка нет на проезжей части. Согласно санкции статьи предусматривается штраф либо лишения права управления сроком до 6 месяцев. Опять-таки решать будет суд.

Абай Альжанов