В Петропавловске на остановочных павильонах появятся видеокамеры

Это остановка по улице Нурсултана Назарбаева. В таком плачевном состоянии она от рук вандалов: рекламные вывески сорваны, стекла разбиты. Пока полицейские ищут нарушителей, коммунальщики приводят павильоны в порядок.

Дастан Казиев, заведующий сектором отдела ЖКХ , пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— По замене стекол такая проблема в нынешнее время у нас есть в городе. Часто бьют на остановках стекла. Сегодня вот в настоящее время выехали и будем восстанавливать 20 стекол.

Одни ломают, другие — восстанавливают. Так изо дня в день.

Петропавловцы:

— Люди бесятся, кто его знает, у каждого свой характер. То,что разбивают, конечно, плохо. И вообще я считаю,что эти стеклянные остановки, вообще зря поставили. Дождь идет, а мы стоим мокнем. Если делаете, то делайте качественно.

— Я не был свидетелем вандализма лично. Отношусь я к этому делу негативно. По одной простой причине. Это, конечно, всяко эстетичнее выглядит, чем старые остановки, но ставить их не практично. Даже какие-то катаклизмы могут повлиять на их целостность.

— Не практично, наверное, что-то другое нужно.

В большинстве своем страдают остановки в частном секторе. По словам специалистов, в основном вытаскивают стекла. Местным жителям, видимо, они больше нужны в хозяйстве. И таких нарушителей за руку-то не поймаешь, все потому что камер видеонаблюдения в павильонах нет. Очевидцев тоже не найдешь. Как правило, «разносят» остановки ночью. Но проблему, говорят в городском акимате, скоро решат.

Дастан Казиев, заведующий сектором отдела ЖКХ , пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Эти остановки мы будем подключать к видеокамерам через АО «Казактелеком», те остановки, где у нас часто бьют стекла, данные места у нас определены. И со следующей недели у нас будет установка камер. С охватом остановок, где часто бьют. В этом году на обслуживание остановочных павильонов выделено 7 млн.

Всего на улицах Петропавловска установлено 286 стеклянных остановочных павильонов, 86 металлических и 19 — при цветочных бутиках.

Анжелика Сычева