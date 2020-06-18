В областном филиале Академии госуправления проходят он-лайн занятия

Новости МТРК

21:48 18 Июня 2020

В этом лекционном кабинете государственные служащие проходят переподготовку и повышение квалификации. Но в течение трех месяцев аудитория пустует. Работает здесь только преподаватель. Из-за пандемии все занятия перевели на дистанционный формат.

Очередная лекция. Преподаватель объясняет новую тему. Речь идет о государственных закупках. А те, кто по другую сторону экрана, задают интересующие их вопросы. Проводит занятие руководитель отдела департамента внутреннего государственного аудита Айгуль Ширажиева.

Айгуль Ширажиева, руководитель отдела департамента внутреннего государственного аудита по СКО:

— Здесь в академии нас приглашают на комплексной основе нас приглашают для лекций по различным тематикам. Мы приглашенные лекторы с госорганов, я вот на прошлой неделе читала была лекция, и в течение этой недели. В течение этой недели у нас где-то дня 3-4 я провожу 2-3 лекции в день.Также здесь есть местные лекторы, у них тут свой учебный процесс.

Всего с начала года в местном филиале Академии государственного управления обучились и повысили свою квалификацию порядка 400 специалистов со всего региона. 290 из них приняли участие в онлайн-лекциях . По словам директора филиала особых сложностей, с переходом на новый формат у них не было.

Лаура Каиржанова, директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по СКО:

— Сказать ,что для нас это было что-то новое ,нет. Не скажу, что мы были не готовы. Для нас это было чем-то особенным.Так как сам проект входит в госпрограмму-цифровой Казахстан. Мы уже проводили онлайн-тренинги для госслужащих. Есть свой пул преподавателей на сегодняшний день он составляет 260 человек. Это лекторы, которых мы привлекаем.

Сегодня в областном филиале Академии госуправления трудятся более 10 специалистов. Половина из них переведены на дистанционный формат работы.

 

 

Анжелика Сычева

Читайте также

Подведены итоги областного этапа конкурса «Государственный язык и СМИ»
Внимание: возрастает опасность лесных пожаров!
С 1 июня в СКО стартовала акция «12 дней борьбы против эксплуатации детского труда»
В Кызылжарском лесном хозяйстве приступили к заготовке дров
С 1 июня в Казахстане возобновили внутреннее железнодорожное сообщение
4 июня — День государственных символов Казахстана
Восьмой «открытый» акимат начал свою работу в Уалихановском районе
В областной больнице установили новый аппарат МРТ
На обновление конференц-залов в библиотеке им. С.Муканова выделили Т33 млн
Североказахстанцы готовятся к выборам сенатора от нашего региона
Модернизации ЖКХ уделяют особое внимание в Петропавловске
В 2020г сотрудники транспортной инспекции СК завели 65 административных дел